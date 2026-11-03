Stawka tegorocznych wyborów połówkowych jest wysoka, bo to swoiste referendum dotyczące oceny rządów Donalda Trumpa. Również od ich wyników zależeć będzie, ile swobody prezydent Trump będzie miał w realizowaniu swojej agendy w ostatnich dwóch latach swojej kadencji.

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Do tej pory republikanie, którzy mają przewagę w obu izbach Kongresu, w dużej mierze dali mu wolną rękę w realizacji często kontrowersyjnych posunięć. Większość demokratyczna w którejkolwiek z izb, będzie chciała mieć większy głos w kształtowaniu polityki amerykańskiej, a przede wszystkim dążyć do rozliczenia administracji Trumpa z dotychczasowych nierzadko niepopularnych decyzji.

Wybory połówkowe w USA. W Senacie Partia Demokratyczna walczy o cztery dodatkowe mandaty

Obecnie republikanie mają w Izbie Reprezentantów przewagę 218 do 214 mandatów. Dwa miejsca pozostają nieobsadzone, a jeden niezależny kongresmen współpracuje z republikanami. Aby przejąć kontrolę nad izbą, demokraci muszą zwiększyć liczbę swoich mandatów o co najmniej cztery, a sondaże dają demokratom duże szanse na realizację tego celu.

Prezydent i Kongres USA Foto: PAP

Demokraci walczą również o większość w Senacie, w którym republikanie mają przewagę 53 do 47. Najprostsza droga demokratów do zdobycia większości w Senacie prowadzi przez utrzymanie wszystkich posiadanych mandatów, w tym w stanach, gdzie rywalizacja jest zacięta: Georgii, Michigan i New Hampshire. Ponadto muszą zdobyć cztery dodatkowe mandaty, a największe szanse mają na Alasce oraz w stanach Iowa, Maine, Karolina Północna, Ohio i Teksas.

Wyzwanie polega na tym, że spośród wymienionych stanów, w których demokraci liczą na odebranie mandatów republikanom, wszystkie poza Maine głosowały na Trumpa w wyborach prezydenckich w 2016, 2020 i 2024 r. Aby odzyskać kontrolę nad izbą wyższą Kongresu, demokraci będą musieli przekonać znaczną liczbę wyborców, którzy w ciągu ostatniej dekady głosowali na Trumpa, by tym razem oddali głos na kandydatów przeciwnej partii.

To, że wyborcy w Maine w wyborach prezydenckich głosują na demokratów, nie oznacza pewnego zwycięstwa dla tej partii w wyborach połówkowych. Pokonanie umiarkowanej republikańskiej kandydatki, senator Susan Collins, która zasiada w izbie wyższej od pięciu kadencji, nie jest proste. Toczy ona wyrównaną rywalizację z byłym przewodniczącym stanowego senatu Troyem Jacksonem. Ten radzi sobie stosunkowo dobrze, mimo że demokraci mają za sobą trudną kampanię, w której zwycięzca prawyborów, liberalny Graham Platner wycofał swoją kandydaturę po tym, jak oskarżono go o napaść seksualną.

Wybory połówkowe: Te stany przyciągają szczególną uwagę

Wybory w Teksasie są kolejnymi, które przyciągają największą uwagę. Październikowe sondaże wskazują, że James Talarico ma szansę zostać pierwszym od 1993 r. senatorem z Partii Demokratycznej reprezentującym ten stan. Jego zwycięstwo byłoby poważnym ciosem dla republikanów walczących o utrzymanie kontroli nad izbą wyższą Kongresu. Według sondażu CBS/YouGov Talarico ma 51 proc. poparcia w rywalizacji z republikaninem Kenem Paxtonem, prokuratorem generalnym. Całkiem dobrze radzi sobie też demokratyczna kandydatka na stanowisko gubernatora Gina Hinojosa, która ma nadzieję na głosy latynoskie i w sondażach depcze po piętach konserwatywnemu gubernatorowi Gregowi Abbottowi ubiegającemu się o czwartą kadencję. Jej wygrana również byłaby historycznym przełamaniem republikańskiej dominacji w tym stanie.

W Michigan republikanie nie wygrali wyborów do Senatu od 1994 r. Tam jednak toczy się burzliwa walka między Abdulem El-Sayedem – kandydatem progresywnej fali po stronie demokratów – oraz byłym kongresmanem Mikem Rogersem. Republikanin niezwykle mocno atakował El-Sayeda za liberalne poglądy, religię muzułmańską oraz powiązania z lewicowym streamerem Hasanem Pikerem. El-Sayed z kolei wytykał Rogersowi jego uległość wobec Trumpa i starał się koncentrować na kwestiach związanych z kosztami życia. W niedzielę natomiast, ku zaskoczeniu demokratów w Waszyngtonie, rywalka El-Sayeda w prawyborach, kongresmanka Haley Stevens udzieliła poparcia kandydatowi republikańskiemu.

Demokraci walczą o utrzymanie swoich mandatów w New Hampshire, gdzie demokratyczny kongresman Chris Pappas rywalizuje z byłym senatorem Johnem Sununu, przedstawicielem silnej politycznej dynastii, oraz w stanie Georgia, gdzie dobre wyniki sondażowe Jona Ossoffa podsycają spekulacje o kandydowaniu na prezydenta w 2028.

Wybory połówkowe szansą na wystawienie oceny Donaldowi Trumpowi

O ile wybory prezydenckie dotyczą wizji przyszłości, o tyle wybory połówkowe dają wyborcom szansę na wystawienie oceny prezydentowi, Kongresowi i – niemal zawsze – kondycji gospodarczej kraju. – Jeśli chce się wyrazić niezadowolenie z prezydenta, jedynym sposobem (…) jest głosowanie przeciwko jego partii – mówi w rozmowie z agencją Reutersa Jessica Taylor, analityczka zajmująca się wyborami do Senatu w Cook Political Report. Stąd wybory połówkowe są trudnym sprawdzianem dla partii sprawującej władzę w Białym Domu lub Kongresie. Zazwyczaj partia rządzącego prezydenta traci mandaty w Izbie Reprezentantów. Tego obawia się prezydent Donald Trump i Partia Republikańska, diametralnie zmieniona w ostatnich latach przez jej lidera.

Demokratom sprzyja niskie poparcie sondażowe dla działań Donalda Trumpa. Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos spadło ono do najniższego poziomu w historii jego prezydentury i wynosi 32 proc. Rosnące koszty życia, ceny paliwa, jak również wojna w Iranie, a także ekstrawaganckie i niezatwierdzone przez Kongres wydatki na infrastrukturę w Waszyngtonie, prawdopodobnie wpłyną na wyniki wielu wyścigów wyborczych i mogą osłabić poparcie dla republikanów, bo sondaże pokazują, że kwestie związane z domowym budżetem ponownie zajmują czołowe miejsce wśród trosk wielu wyborców. – Żadne zapewnienia, że gospodarka naprawdę ma się dobrze, nie przezwyciężą głębokiego niepokoju ludzi o to, jak drogie stało się ich życie – ocenia w Cook Political Report Patrick Toomey, badacz opinii publicznej z firmy New River Strategies, współpracującej z demokratami.

Demokraci wykorzystują niski poziom poparcia dla Donalda Trumpa

Demokraci wykorzystują sytuację gospodarczo-polityczną i ostro krytykują prezydenta Trumpa za rozpoczęcie wojny z Iranem i wprowadzenie ceł, które doprowadziły do wzrostu cen, oraz zarzucają administracji korupcję i konflikty interesów. Republikanie przekonują natomiast, że fundamenty gospodarki są mocniejsze niż przed objęciem przez nich władzy dwa lata temu.

Badania wskazują na większy entuzjazm wyborczy demokratów niż republikanów, co może pomóc opozycji. Są również oznaki, że latynoscy wyborcy, którzy w 2024 r. zwrócili się ku Trumpowi, mogą teraz ponownie głosować na demokratów z powodu niezadowolenia z sytuacji gospodarczej oraz metod egzekwowania przepisów imigracyjnych przez jego administrację. Same dane o wcześniejszym głosowaniu nie przesądzają jednak ani o końcowej frekwencji, ani o wyniku wyborów.

Zdecydowane zwycięstwo demokratów wcale też nie jest przesądzone. Na korzyść republikanów mogą działać utrzymujący się sceptycyzm wobec demokratów, przewaga finansowa w kampanii oraz obawy umiarkowanych wyborców związane ze zwycięstwami kandydatów lewego skrzydła w niektórych prawyborach.