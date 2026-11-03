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Tucker Carlson wypowiedział słowa o Hitlerze i Polsce w rozmowie z Jacobem Rees-Moggiem
Jacob Rees-Mogg jest czołowym przedstawicielem brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Był przewodniczącym Izby Gmin, ministrem ds. brexitu. Jego niedawną debatę z amerykańskim komentatorem politycznym Tuckerem Carlsonem śledzono na całym świecie.
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