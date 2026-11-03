Urodził się dokładnie w dniu, w którym poprzedni najmłodszy mistrz świata, Sebastian Vettel, po raz pierwszy wziął udział w treningu przed Grand Prix Formuły 1. Kiedy miał niecały rok, Lewis Hamilton wygrywał już wyścigi i walczył o tytuł. Gdy jako dziesięciolatek siedział na kolanach ojca i kierował wyścigowym Lamborghini, Max Verstappen wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w F1.

Dwa lata później, w 2018 r., tegoroczny mistrz świata stał na polach startowych na włoskiej Monzy obok samochodu Hamiltona. Dwunastoletni Andrea Kimi Antonelli nawet nie śmiał marzyć, że kiedyś dołączy do grona kierowców Formuły 1 – i okaże się najlepszym z nich.