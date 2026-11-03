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Kimi Antonelli – nowy mistrz świata Formuły 1. Jeszcze dzieciak, ale już nie za kierownicą

Nawet rywale przyznają, że jest wyjątkową postacią w tym na co dzień bezwzględnym świecie. 20-letni Andrea Kimi Antonelli został najmłodszym w historii mistrzem Formuły 1. I być może najbardziej lubianym.

Publikacja: 03.11.2026 10:44

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Andrea Kimi Antonelli został mistrzem świata F1

Andrea Kimi Antonelli został mistrzem świata F1

Foto: REUTERS/Eloisa Sanchez

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Mikołaj Sokół

Urodził się dokładnie w dniu, w którym poprzedni najmłodszy mistrz świata, Sebastian Vettel, po raz pierwszy wziął udział w treningu przed Grand Prix Formuły 1. Kiedy miał niecały rok, Lewis Hamilton wygrywał już wyścigi i walczył o tytuł. Gdy jako dziesięciolatek siedział na kolanach ojca i kierował wyścigowym Lamborghini, Max Verstappen wywalczył swoje pierwsze zwycięstwo w F1.

Dwa lata później, w 2018 r., tegoroczny mistrz świata stał na polach startowych na włoskiej Monzy obok samochodu Hamiltona. Dwunastoletni Andrea Kimi Antonelli nawet nie śmiał marzyć, że kiedyś dołączy do grona kierowców Formuły 1 – i okaże się najlepszym z nich.

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