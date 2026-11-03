Rosja próbuje wykorzystać konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce do osłabienia proeuropejskiego i proukraińskiego rządu w Warszawie oraz wsparcia dla Ukrainy – uważa „New York Times”. Gdy w piątek centrowy rząd Polski wysłał oddziały policji prewencyjnej, aby zabezpieczyły siedzibę Trybunału Konstytucyjnego w związku z trwającym od dawna sporem o kontrolę nad tym sądem, jego prawicowi przeciwnicy oskarżyli go o zorganizowanie „zamachu stanu”. Teraz do sprawy włączyła się Rosja, podsycając oskarżenia dotyczące puczu premiera Donalda Tuska i nagłaśniając ataki na prounijny polski rząd ze strony skrajnie prawicowych polityków w kraju i za granicą – podkreśliła gazeta.

Dziennik zauważył, że Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji, obecnie pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oświadczył w niedzielę, że „w Polsce trwa konstytucyjny zamach stanu”.

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Jak zaznaczyła gazeta, oskarżenia o „zamach stanu” w Trybunale Konstytucyjnym, który od 10 lat stanowi centrum politycznego sporu o polskie sądownictwo, zdominowały w ostatnich dniach ataki na Tuska ze strony jego prawicowych przeciwników w kraju oraz prorosyjskich polityków europejskich, takich jak Marine Le Pen z Francji, Nigel Farage z Wielkiej Brytanii i Geert Wilders z Holandii.

Rosja podsyca konflikt wokół TK

Prawicowi sojusznicy zawieszonego w obowiązkach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oskarżyli swoich przeciwników o „popełnienie przestępstwa polegającego na dokonaniu zamachu stanu”. Zarzut ten szybko podchwyciła cała rzesza komentatorów, m.in. na platformie X i Telegramie – zauważyła gazeta. Zacytowała też Tuska, który w weekend mówił o „wykorzystywaniu w internecie armii rosyjskich botów”.

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„New York Times” napisał, że Rosja oraz eurosceptyczna skrajna prawica w Europie wydają się zainteresowane podsycaniem napięć w Polsce, licząc na osłabienie zdecydowanie proukraińskiego i proeuropejskiego rządu Polski.

Gazeta podkreśliła, że Polska od dawna jest częstym celem ataków słownych, kampanii dezinformacyjnych oraz operacji sabotażowych prowadzonych przez Moskwę.

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Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ, napisała na Telegramie, że Polsce grożą „upadek i tragedia” podobne do tych, które towarzyszyły kryzysowi politycznemu w Ukrainie w 2014 r. i doprowadziły do obalenia Wiktora Janukowycza. Również Miedwiediew porównał konflikt wokół Trybunału do wydarzeń w Ukrainie. 

Kreml chce osłabić wsparcie Ukrainy

Jak podkreślił „NYT”, „przedstawiciele rosyjskich władz i media propagandowe często nagłaśniają oskarżenia europejskich nacjonalistów oraz skrajnie lewicowych ugrupowań o brutalne represje ze strony głównych sił politycznych”. Wyrażają przy tym poparcie zarówno dla niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), jak i dla uczestników zamieszek we Francji i Albanii.

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Według gazety dzieje się to w czasie, gdy Moskwa intensyfikuje działania mające na celu podważenie europejskiego poparcia dla Ukrainy. Działania te poniosły jednak porażkę po kwietniowej przegranej wyborczej premiera Węgier Viktora Orbana, a także po niedawnej porażce Aleksandara Vuczicia, wieloletniego przywódcy Serbii.