Rząd skierował do północno–wschodniej Polski, w rejon granicy z obwodem królewieckim, żołnierzy elitarnej jednostki specjalnej GROM – informuje Wirtualna Polska. Ich zadaniem jest monitorowanie sytuacji i przeciwdziałanie ewentualnym akcjom dywersyjnym. Jednym z rozpatrywanych scenariuszy jest próba nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przez uzbrojone grupy. Służby biorą również pod uwagę możliwość przeprowadzenia aktów sabotażu.

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Jak podaje WP, w ostatnich dniach do niepokojących incydentów doszło również na Łotwie, gdzie uzbrojeni wojskowi bez oznaczeń identyfikacyjnych przepychali migrantów przez granicę. Mieli oni przedstawiać się jako członkowie organizacji Czarna Ruś. Podobne zdarzenia odnotowano także w fińskiej Karelii.

Według ustaleń Wirtualnej Polski żołnierze GROM zostali skierowani na granicę z obwodem królewieckim, aby monitorować sytuację i reagować na potencjalne zagrożenia. Informacje o możliwości pojawienia się w tym rejonie grup dywersyjnych miały przekazać polskim władzom Służba Wywiadu Wojskowego oraz służby wywiadowcze państw sojuszniczych.

Policja wzmacnia ochronę granicy z Rosją

W poniedziałek, 2 listopada, komendant główny policji, gen. insp. Marek Boroń, potwierdził w rozmowie z RMF FM utworzenie specjalnego sztabu koordynującego działania służb w województwach warmińsko–mazurskim i podlaskim. Centrum dowodzenia operacją znajduje się w Komendzie Głównej Policji, a w działania zaangażowano również komendy wojewódzkie w Olsztynie i Białymstoku.

Jak wyjaśnił Boroń, operacja ma bezpośredni związek z aktualnymi zagrożeniami, w tym możliwością przeprowadzenia aktów dywersji i sabotażu oraz działalnością służb państw wschodnich. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom terenów przygranicznych, ochrona wybranych obiektów i zapobieganie potencjalnym incydentom.

Wzmocnienie obecności funkcjonariuszy w regionie potwierdziła także Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. – Policja zabezpiecza obwód królewiecki pod kątem ewentualnych wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do aktów dywersji – powiedział RMF FM Marek Boroń.