Stubb o swojej rozmowie z Władimirem Putinem mówił, otwierając kurs obrony narodowej w Helsinkach.

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Alexander Stubb o telefonie do Władimira Putina: Chodziło o podtrzymanie dialogu z Rosją

Rozmowa przywódców dwóch państw europejskich z Putinem to rzadki przypadek bezpośredniego kontaktu z przywódcą Rosji przez przedstawicieli państw europejskich należących do NATO po rozpoczęciu przez Kreml pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z Putinem rozmawiali tylko prezydent Francji Emmanuel Macron (w lipcu 2025 roku) i premier Słowacji Robert Fico (w maju 2026 roku).

Po rozmowie z Putinem Stubb i Støre rozmawiali też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W komunikacie wydanym po rozmowie można było przeczytać, że obaj przywódcy wzięli udział w rozmowie jako reprezentanci swoich państw i że nie wypowiadali się w imieniu całej Europy.

Teraz Stubb tłumaczył, że telefon był „elementem fińskiego odstraszania”, którego celem nie jest prowokowanie, lecz zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa Finlandii.

Prezydent Finlandii, kraju, który ma liczącą ponad 1 350 km granicę lądową z Rosją, wyjaśniał, że telefon do Putina służył przekazaniu rosyjskiemu przywódcy „konkretnego przesłania”. Z jednej strony – jak wynika z jego słów – chodziło o utrzymywanie dialogu z Rosją koniecznego do utrzymania stabilności strategicznej, przede wszystkim w rejonie Morza Bałtyckiego. To właśnie taki dialog Stubb określił mianem „odstraszania”. – To nie jest potrząsanie szabelką, nie chodzi o żadną prowokację ani też chęć eskalacji – zaznaczył.

Strategiczna mapa Bałtyku Foto: PAP

Drugi cel rozmowy z Władimirem Putinem – przekazanie informacji o „niezachwianym” wsparciu dla Ukrainy

Drugim celem rozmowy miało być przekonanie Putina, że wsparcie Europy dla Ukrainy jest „niezachwiane”. Ten komunikat miał być ważny w kontekście eskalowania przez Rosję działań hybrydowych wymierzonych w kraje NATO oraz prób wpłynięcia przez Moskwę na nastroje w państwach europejskich.

Rozmowa przywódców Finlandii i Norwegii z Putinem została negatywnie odebrana w niektórych krajach europejskich, w tym m.in. w państwach bałtyckich. Skrytykowała ją również premier Danii Mette Frederiksen.

Na początku października Stubb i Støre byli współgospodarzami rozmów w Oslo z udziałem Ukrainy i przedstawicieli USA. Celem spotkania, w którym uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, było przygotowanie do rozmów pokojowych.

Trójstronne negocjacje z udziałem Rosji mają się odbyć w Abu Zabi w dniach 10-11 listopada.