Prezydent Republiki Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre przeprowadzili we wtorek 27 października rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – poinformowała w komunikacie kancelaria fińskiego prezydenta.

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Jak czytamy w komunikacie, Stubb i Støre wzięli udział w rozmowie jako reprezentanci swoich państw – nie wypowiadali się w imieniu całej Europy. Tymczasem Alexander Stubb jest jednym z kandydatów do prowadzenia rozmów na linii Europa–Rosja.

Prezydent Finlandii i premier Norwegii rozmawiali z Władimirem Putinem

– Stubb i Støre zainicjowali rozmowę, by omówić rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, a także wysiłki dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny i wspierania pokoju oraz stabilności w Europie – czytamy w komunikacie. Rozmowa ta, przeprowadzona z Helsinek w konsultacji z Ukrainą, stanowiła kontynuację spotkania, jakie miało miejsce 20 października w Oslo.

– Celem rozmowy było bezpośrednie przekazanie prezydentowi Putinowi informacji, dotyczących przyszłych negocjacji, które mogłyby przyczynić się do zakończenia wojny – czytamy na stronie kancelarii fińskiego prezydenta. Rozmowa miała związek ze zbliżającymi się spotkaniami w Abu Zabi.

Jak czytamy w komunikacie, Norwegia i Finlandia od zawsze promują pokój i bezpieczeństwo w regionie. Obu państwom zależy na stabilności politycznej rejonu Morza Bałtyckiego i północnej Europy. Przywódcy Norwegii i Finlandii podkreślili w trakcie rozmowy, że będą kontynuować wsparcie dla walczącej Ukrainy, a także – że wojna musi się skończyć.

– Dyskusja była szczera i merytoryczna. Jesteśmy państwami sąsiadującymi z Rosją. Wynik tej wojny będzie miał bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, a także na bezpieczeństwo całej Europy. Zakończenie wojny wymaga bezpośrednich rozmów – powiedział prezydent Stubb.

– Wojna wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi i materialnymi. Cierpienie i zniszczenia będą odczuwalne przez kolejne pokolenia. W trakcie rozmowy podkreśliliśmy konieczność deeskalacji – stwierdził premier Støre.