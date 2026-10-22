Państwa europejskie rozważają wyznaczenie przedstawiciela do bezpośrednich rozmów z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie – podało Politico. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniani są prezydent Finlandii Alexander Stubb i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

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Wojna Rosji z Ukrainą. Europa chce rozmawiać z Władimirem Putinem

Jak poinformowało Politico, dyskusja w tej sprawie nasiliła się po wizycie specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa w Rosji. Witkoff spotkał się w środę w Petersburgu z przywódcą Rosji i przedstawił mu propozycje dotyczące zakończenia wojny przeciw Ukrainie. Rozmowy miały również na celu skłonienie Rosji do wznowienia trójstronnych negocjacji z udziałem USA i Ukrainy.

Prezydent Czech Petr Pavel opowiedział się za wyznaczeniem osoby lub grupy osób upoważnionych przez europejskich przywódców do negocjacji z Rosją. Według niego nie musieliby to być przedstawiciele UE ani NATO, lecz osoby mające mandat do reprezentowania wspólnego stanowiska Europy.

"Unia Europejska powinna wskazać osobę lub grupę osób, które przemawiałyby w imieniu Europy i otrzymały mandat od pozostałych przywódców do prowadzenia negocjacji" - powiedział.

Europa szuka negocjatora. Po wizycie Witkoffa chce rozmawiać z Putinem samodzielnie

Według Politico rządy państw europejskich obawiają się, że porozumienie wypracowane przez Waszyngton i Moskwę bez bezpośredniego udziału Europy mogłoby pomijać jej interesy i osłabiać pozycję Ukrainy.

Jednym z potencjalnych negocjatorów jest Stubb, którego atutami są dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz doświadczenie Finlandii w kontaktach z Rosją. Wśród kandydatów wymieniani są też: Costa, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Część dyplomatów cytowanych przez Politico uważa, że Costa mógłby być bardziej akceptowalnym pośrednikiem niż von der Leyen i Kallas, postrzegane jako silnie zaangażowane we wspieranie Ukrainy. Przewodniczący Rady Europejskiej miał jednak zaznaczyć podczas ubiegłotygodniowego szczytu UE, że na razie nie zamierza rozmawiać bezpośrednio z Putinem.

Komisja Europejska podkreśla, że UE uczestniczy w przygotowaniach do ewentualnych negocjacji. Rozmowy w Oslo z udziałem przedstawicieli Ukrainy, USA i Europy dotyczyły m.in. kwestii terytorialnych, bezpieczeństwa Ukrainy i jej powojennej odbudowy. Nie uzgodniono dotąd, kto miałby reprezentować Europę w bezpośrednich rozmowach z Kremlem.