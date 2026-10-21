Putin miał podziękować stronie amerykańskiej za zaangażowanie w działania na rzecz zakończenia wojny i wyraził zainteresowanie odbudową stosunków gospodarczych z USA.

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Władimir Putin proponuje Steve'owi Witkoffowi rozmowy o szczycie z Donaldem Trumpem w Chinach

Przywódca Rosji zapytał również Witkoffa o przebieg jego rozmów w Norwegii. W Oslo Witkoff i uczestniczący w rozmowach zdalnie zięć Donalda Trumpa Jared Kushner rozmawiali z Zełenskim w obecności prezydenta Finlandii Aleksandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Støre. Rozmowy miały dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainie po wojnie, które Witkoff ma przedstawić w Petersburgu Putinowi.

Cytowany przez agencję Reutera przedstawiciel administracji USA nazwał rozmowy w Oslo „konstruktywnymi”. Wcześniej Donald Trump mówił, że nadszedł czas, by Ukraina zakończyła wojnę lub będzie mierzyć się z „czymś bardzo złym”.

Witkoff spotyka się z Władimirem Putinem osobiście po raz dziewiąty odkąd Trump wyznaczył go na głównego negocjatora mającego doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukraina.

Reuters podaje, że Putin miał zaoferować omówienie możliwości zorganizowania spotkania z Trumpem w Chinach. Taka propozycja padła w czasie rozmowy Putina z Witkoffem. Już wcześniej media informowały, że możliwy jest szczyt z udziałem Trumpa, Putina i Xi Jinpinga, który miałby być poświęcony m.in. zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.

Witkoff w czasie spotkania miał wyrazić nadzieję, że Putin rozważy wznowienie trójstronnych rozmów Rosji, USA i Ukrainy, które mogłyby być prowadzone na poziomie technicznym.

- Mam też nadzieję, że będziemy mieli okazję omówić następne kroki na drodze do rozwiązania konfliktu między Rosją a Ukrainą - stwierdził dodając, że po wznowieniu rozmów trójstronnych możliwe byłoby omówienie kolejnych kroków na drodze do porozumienia kończącego wojnę.

Witkoff dodał, że nawet jeśli Putin nie podejmie ostatecznej decyzji ws. rozmów trójstronnych to ma nadzieję, że przywódca Rosji przynajmniej „rozważy taką propozycję”.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczył też, że przywiózł dokumenty, które opisują podejście strony amerykańskiej do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

W spotkaniu Witkoffa z Władimirem Putinem ma wziąć udział również zięć prezydenta USA, Jared Kushner, który połączy się z jego uczestnikami telefonicznie.

Rosja uwalnia Stephena Hubbarda, obywatela USA, który został skazany w Rosji na siedem lat kolonii karnej

Jednocześnie pojawiła się informacja, że obywatel USA Stephen Hubbard znajduje się na lotnisku Pułkowo w Petersburgu. Reuters podał chwilę później, że Putin poinformował Witkoffa, że Hubbard będzie mógł wrócić z nim do USA.

Trump poinformował 20 października, że poprosił Putina o uwolnienie Hubbarda, który został zatrzymany w Rosji w 2022 r. i oskarżony o udział w walkach po stronie Ukrainy jako najemnik. Skazano go na prawie siedem lat kolonii karnej.

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