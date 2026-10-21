Tusk poinformował, że prezydent Finlandii i premier Norwegii poinformowali go o przebiegu rozmów między Wołodymyrem Zełenskim, a specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Stevem Witkoffem oraz zięciem Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem, które miały miejsce w Oslo.

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Donald Tusk: Jestem jeszcze bardziej niż partnerzy europejscy ostrożny z optymizmem co do intencji Rosji

Tusk mówił, że potencjalne rozmowy przed którymi Ukraina miałaby być „w trochę lepszej pozycji”, to rozmowy w trójkącie USA-Ukraina-Rosja doszło. - Te nasze europejskie działania powinny trochę poprawić sytuację Ukrainy przed tymi ewentualnymi rozmowami - wyjaśnił.

- Chociaż jak wiecie sytuacja jest bardzo niestabilna. Ja byłbym jeszcze bardziej niż moi partnerzy europejscy ostrożny z takim optymizmem, przede wszystkim co do intencji Rosji – podsumował.

Donald Tusk: Wniosek ws. nominacji Andrzeja Domańskiego na wicepremiera już u prezydenta Karola Nawrockiego

Tusk poinformował też, że 21 października podpisał wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego o nominację Andrzeja Domańskiego, ministra finansów i gospodarki, na funkcję wicepremiera. - Nie pytajcie mnie, jak się zachowa prezydent Nawrocki. Chciałbym odpowiedzieć z czystym sumieniem i bez chwili wahania, że nie sądzę, aby jawnie chciał łamać konstytucję (...). Jeśli miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii, to musiałbym powiedzieć, że ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowny i niepotrzebnie ryzykowny – dodał.

W kontekście sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Tusk powiedział, że „w sprawie Trybunału Konstytucyjnego wszystko idzie bardzo dokładnie zgodnie z planem, jaki założyliśmy”. - Nic więcej nie powiem w tej sprawie – dodał.

Donald Tusk o uchwale Rady Obwodu Lwowskiego: To nie jest problem dla nas, to jest problem dla Ukrainy

Premier odniósł się też do uchwały Rady Obwodu Lwowskiego, która postanowiła, że 2027 rok będzie rokiem UPA i Romana Szuchewycza. O uchwale poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Rady, jednak późnym wieczorem zniknęła ona ze strony.

- Jako premier polskiego rządu nie mam zamiaru komentować czy analizować zachowań radnych obwodu, takiego czy innego w Ukrainie. To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie, dla nas to jest oczywiście zawsze bardzo irytujące i w Polsce nie rozumiemy tego typu działań tym bardziej, że one są przede wszystkim wbrew interesom Ukrainy – stwierdził.

Tusk mówił też, że już wcześniej rozmawiał na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, któremu zwrócił uwagę, że „każdy tego typu gest” bardzo utrudnia przyjaciołom Ukrainy i zwolennikom jak najbliższej współpracy pracę. - W takich sytuacjach zawsze Rosjanie zacierają ręce – zauważył.

- Tego typu demonstracje szkodzą wyłącznie Ukrainie i bardzo pomagają tym wszystkim, którzy źle życzą Ukrainie – zauważył premier dodając, że może to być pretekst dla przeciwników wejścia Ukrainy do UE. - Powiedzieć, że kompletnie nie rozumiem takiej samobójczej taktyki to nic nie powiedzieć - zaznaczył. - To nie jest problem dla nas, to jest problem dla Ukrainy – podsumował.

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