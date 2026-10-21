Rozmowy w Oslo miały być „bardzo produktywne i konstruktywne” – przekazuje przedstawiciel administracji USA. Według niego strony poczyniły „znaczące postępy w uzgodnieniu skoordynowanego podejścia do rozmów z Rosją i przyspieszeniu procesu dyplomatycznego”. Rozmowy w Oslo miały dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny, powojennego planu gospodarczego oraz „szerszej europejskiej architektury bezpieczeństwa mającej na celu stworzenie trwałej stabilności”.

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Steve Witkoff po rozmowie w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim poleciał do Moskwy

W spotkaniu, oprócz Zełenskiego, Witkoffa i Kushnera, brali też udział premier Norwegii Jonas Gahr Støre i prezydent Finlandii Aleksander Stubb, którzy byli gospodarzami spotkania.

Czytaj więcej Dyplomacja Rozmowy w Oslo sprawie zakończenia wojny. Polska nie weźmie udziału Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotyka się 20 października w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem i prezy...

Amerykański urzędnik relacjonujący przebieg rozmów stwierdził, że na szczeblu roboczym panuje zgodność między USA, Ukrainą i Europą w sprawie dalszych działań.

Witkoff, po spotkaniu z Zełenskim w Oslo wyruszył do Moskwy, gdzie 21 października spotka się z Władimirem Putinem. W spotkaniu tym zdalnie ma brać udział także Kushner.

Przedstawiciel administracji USA cytowany przez Reutera i Axios mówi, że celem rozmów jest kontynuacja postępów osiągniętych w rozmowach z Ukrainą i Europą, omówienie propozycji z Rosją oraz stworzenie drogi do bezpośrednich negocjacji trójstronnych i szerszych negocjacji wielostronnych.

Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Oslo ponownie proponuje szczyt USA–Rosja–Ukraina

Zełenski na konferencji prasowej po rozmowach w Oslo mówił, że jednym z głównych tematów rozmów były gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałaby zaakceptować Moskwa. Prezydent Ukrainy miał też ponownie zaproponować organizację szczytu, na którym spotkałby się z Władimirem Putinem w obecności Donalda Trumpa. Takie spotkanie miałoby – według Zełenskiego – umożliwić wypracowanie rozstrzygnięć w kwestiach najbardziej wrażliwych. W kontekście ewentualnego szczytu z udziałem Trumpa, Putina i prezydenta Chin Xi Jinpinga, o którym donosiły media, Zełenski mówił, że gdyby dotyczył on Ukrainy musiałby w nim uczestniczyć również przedstawiciel Kijowa.

Zełenski mówił też o podtrzymaniu przez Ukrainę gotowości do zaprzestania ataków na rosyjską infrastrukturę paliwowo-energetyczną, jeśli Rosja wstrzyma takie ataki na infrastrukturę na Ukrainie. Zaznaczył przy tym, że dotychczas Moskwa odrzucała takie propozycje.