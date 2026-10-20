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Wołodymyr Zełenski
Inicjatywa w sprawie spotkania wyszła od ukraińskiego przywódcy. Chce on pokazać, że Kijów może liczyć na wsparcie wolnej Europy w chwili, gdy Biały Dom podejmuje coraz dalej idące kroki w kierunku Kremla. Reuters, a także Axios podały, że w spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Polskie źródła dyplomatyczne w rozmowie z „Rzeczpospolitą” temu jednak zaprzeczyły.
– To jest jakieś nieporozumienie – skomentował doniesienia medialne Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu.
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