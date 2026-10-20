Rozmowy na szczycie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Polska nie weźmie udziału

Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotyka się 20 października w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Agencja Reutera i serwis Axios podały informację, że w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie weźmie udział też Polska. Polskie źródła dyplomatyczne w rozmowie z „Rzeczpospolitą” temu jednak zaprzeczyły, również Donald Tusk oświadczył, otwierając posiedzenie rządu, że nasz kraj nie weźmie udziału w tych rozmowach.

