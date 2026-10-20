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Rozmowy na szczycie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Polska nie weźmie udziału

Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotyka się 20 października w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem i prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Agencja Reutera i serwis Axios podały informację, że w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie weźmie udział też Polska. Polskie źródła dyplomatyczne w rozmowie z „Rzeczpospolitą” temu jednak zaprzeczyły, również Donald Tusk oświadczył, otwierając posiedzenie rządu, że nasz kraj nie weźmie udziału w tych rozmowach.

Publikacja: 20.10.2026 12:52

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Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

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Jędrzej Bielecki

Inicjatywa w sprawie spotkania wyszła od ukraińskiego przywódcy. Chce on pokazać, że Kijów może liczyć na wsparcie wolnej Europy w chwili, gdy Biały Dom podejmuje coraz dalej idące kroki w kierunku Kremla. Reuters, a także Axios podały, że w spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Polskie źródła dyplomatyczne w rozmowie z „Rzeczpospolitą” temu jednak zaprzeczyły.

– To jest jakieś nieporozumienie – skomentował doniesienia medialne Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu. 

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