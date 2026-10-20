– To jest jakieś nieporozumienie – dodał.

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Donald Tusk o rozmowach w Oslo: Jestem informowany, nie przeceniałbym konsekwencji spotkania

– W Oslo spotykają się pan Witkoff, online będzie pan Kushner, a więc negocjatorzy (...) ze strony amerykańskiej, którzy udadzą się do Moskwy później, a spotkają się tam z prezydentem Zełenskim – poinformował Tusk, potwierdzając wcześniejszy komunikat norweskiego rządu w tej sprawie.

Czytaj więcej Dyplomacja Rozmowy w Oslo sprawie zakończenia wojny. Polska nie weźmie udziału Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff spotyka się 20 października w Oslo z Wołodymyrem Zełenskim, premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem i prezy...

– Gospodarzem tego spotkania jest premier Norwegii, któremu towarzyszy prezydent Finlandii – dodał.

– I żeby wszystkich uspokoić, jestem w stałym kontakcie z premierem (Jonasem Gahrem) Størem i prezydentem (Aleksandrem) Stubbem – zapewnił Tusk. – Informują mnie o tym, jak przebiegały przygotowania do tego spotkania, już dzisiaj od 5.30, mamy taką możliwość komunikowania się de facto online, cały czas, w grupie liderów najbardziej zaangażowanych w kwestii ukraińskiej i także w tej sprawie jestem na bieżąco przez gospodarzy tego spotkania informowany – zapewnił.

– Nie przeceniałbym konsekwencji i skutków tego spotkania. Traktujmy to jako kolejne konsultacje i takie sondażowe badanie, czy są warunki do jakiegoś rozejmu, czy przerwania ognia – dodał premier.

Tusk zapewnił, że Polska i Europa „będą starały się skutecznie chronić Ukrainę nie tylko przed rosyjską agresją, ale też ewentualnymi żądaniami”. – Bądźcie spokojni o to, czy Polska trzyma rękę na pulsie tych wydarzeń. Wszystko jest pod kontrolą – podsumował.

Co o rozmowach w Oslo napisała wcześniej agencja Reutera?

Wcześniej agencja Reutera podała, że Witkoff weźmie w Norwegii udział w odbywających się w Norwegii negocjacjach ws. zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, których uczestnikiem będzie również Polska. Z informacji przekazywanych przez agencję Reutera wynikało, że w rozmowach z Witkoffem w Norwegii mają brać udział przedstawiciele grupy E4 (według Reutera chodzi o Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Polskę – ta ostatnia była wymieniona przez agencję zamiast Włoch, które dotychczas były wskazywane jako czwarte państwo składające się na europejską „wielką czwórkę”), a także przedstawiciele UE i NATO. W rozmowach miał uczestniczyć również premier Norwegii Jonas Gahr Støre.

Dwa źródła Reutera twierdziły, że w negocjacjach w Norwegii weźmie udział również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ta informacja się potwierdziła, podobnie jak udział w spotkaniu premiera Norwegii, który jest jego gospodarzem. Jednak – jak wynika ze słów Tuska i ustaleń „Rzeczpospolitej”, nie jest prawdą, że w spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele E4, UE czy Sojuszu Północnoatlantyckiego.