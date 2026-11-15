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Producenci leków na otyłość wydają miliony na współpracę z lekarzami i ekspertami. A chodzi o miliardy

Rynek leków na otyłość jest wart co najmniej 1,5 mld zł rocznie. Za częścią kampanii społecznych i edukacyjnych na temat leczenia otyłości w Polsce stoją pieniądze od firm farmaceutycznych. Tylko w 2025 r. producenci leków na otyłość wydali 25 mln zł na współpracę z lekarzami, ekspertami, fundacjami i stowarzyszeniami. Na stole leżą wnioski o refundację, które w perspektywie kilku lat kosztowałyby budżet państwa 1,4 mld zł.

Aktualizacja: 15.11.2026 08:01 Publikacja: 15.11.2026 07:01

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły dwa wnioski w sprawie finansowania leków na otyłość z budżetu

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęły dwa wnioski w sprawie finansowania leków na otyłość z budżetu

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

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Dominika Pietrzyk

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Dominiki Pietrzyk, który ukazał się na rp.pl 13 listopada

W 2025 r. Polacy wydali na leki na otyłość niemal 1,5 mld zł – 1,292 mld zł na Mounjaro i 182 mln zł na Wegovy. Jeśli doliczyć produkty handlowe przeznaczone dla chorych na cukrzycę typu II, które pozwalają także schudnąć (Ozempic i Rybelsus stosowane poza wskazaniami), kwota przekracza 2 mld zł. To czołówka w kategorii nierefundowanych leków na receptę, które wygenerowały największy przychód ze sprzedaży w Polsce.

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