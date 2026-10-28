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Firma Alkermes rozpoczęła badanie fazy 2 na 312 dorosłych z ADHD.
Chodzi o eksperymentalny lek ALKS 7290, nad którym pracuje Alkermes. We wrześniu ogłosiła ona obiecujące wstępne wyniki badania z udziałem 50 osób z ADHD.
Wszyscy uczestnicy badania mieli objawy ADHD o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Przed badaniem odstawili dotychczasowe leki na dwa tygodnie, zgodnie z protokołem badania i pod nadzorem. 20 osób otrzymywało 20 mg leku dziennie, 20 osób — 50 mg, a 10 osób placebo, czyli tabletkę bez substancji czynnej. Badanie trwało 14 dni.
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