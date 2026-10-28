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Nowy kierunek w farmakoterapii ADHD? Wstępne wyniki eksperymentalnego leku są obiecujące

Leki pobudzające układ oreksynowy, wykorzystywane w leczeniu narkolepsji, mogą otworzyć nowy kierunek w terapii ADHD. Firma farmaceutyczna Alkermes ogłosiła wstępne wyniki badania swojego eksperymentalnego leku. Są obiecujące.

Publikacja: 28.10.2026 12:31

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Firma Alkermes rozpoczęła badanie fazy 2 na 312 dorosłych z ADHD.

Firma Alkermes rozpoczęła badanie fazy 2 na 312 dorosłych z ADHD.

Foto: Jaap Arriens / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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Jakub Mikulski

Chodzi o eksperymentalny lek ALKS 7290, nad którym pracuje Alkermes. We wrześniu ogłosiła ona obiecujące wstępne wyniki badania z udziałem 50 osób z ADHD.

Wszyscy uczestnicy badania mieli objawy ADHD o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Przed badaniem odstawili dotychczasowe leki na dwa tygodnie, zgodnie z protokołem badania i pod nadzorem. 20 osób otrzymywało 20 mg leku dziennie, 20 osób — 50 mg, a 10 osób placebo, czyli tabletkę bez substancji czynnej. Badanie trwało 14 dni.

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