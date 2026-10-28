Nowe badanie, które zastąpiło tradycyjną cytologię, cieszy się rosnącym zainteresowaniem pacjentek. Jak podaje NFZ, tylko w I półroczu 2026 r. wykonano ponad 412 tys. testów HPV HR. Z programu skorzystało 14,65 proc. uprawnionych kobiet.

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Nowy standard badań przesiewowych. Czym test HPV HR różni się od cytologii?

Od 1 sierpnia 2026 r. podstawowym badaniem profilaktycznym finansowanym przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy stał się test molekularny HPV HR. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Materiał do testu HPV HR pobierany jest w taki sam sposób jak do cytologii. Nowa metoda ma trzy główne zalety:

Znacznie wyższa czułość i wcześniejsza diagnoza – test jest bardziej dokładny od tradycyjnej cytologii, potrafi wykryć materiał genetyczny wirusa brodawczaka ludzkiego jeszcze zanim niepokojące zmiany zanim staną się złośliwe;

Dwa badania z jednego wymazu – w przypadku wykrycia obecności wirusa w teście HPV HR pacjentka nie musi ponownie udawać się do gabinetu na kolejną wizytę. Z tej samej pobranej próbki wykonywana jest cytologia płynna (LBC);

Mniejsza częstotliwość badań przy wyniku ujemnym – jeśli test nie wykryje wirusa i przy braku dodatkowych czynników ryzyka badanie powtarza się raz na 5 lat zamiast dotychczasowych 3 lat przy tradycyjnej cytologii.

Jeśli będzie to uzasadnione, lekarz może zlecić wykonanie badania częściej – raz na 3 lata lub nawet raz na 12 miesięcy. Jeżeli test HPV HR wykaże obecność wirusa, ale wynik cytologii płynnej będzie prawidłowy, lekarz zaleci ponowne badanie profilaktyczne po upływie roku. Jeśli jednak w wyniku badania zostaną stwierdzone zmiany, ginekolog skieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii potwierdziły blisko dwukrotnie wyższą skuteczność testów HPV HR w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy w porównaniu z cytologią.

Jak zapisać się na bezpłatne badanie? Instrukcja krok po kroku

Test można wykonać w poradniach ginekologiczno-położniczych, a także w niektórych przychodniach POZ, w których wymazy pobierają odpowiednio przeszkolone położne. Na bezpłatne badanie przesiewowe nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Wizytę można zarejestrować na trzy sposoby.

Rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – dostępne przez przeglądarkę internetową:

Należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl),

Przejść do zakładki „E-rejestracja” > „Umawianie wizyty” > „Umów badanie profilaktyczne”,

Wskazać kategorię: Profilaktyka raka szyjki macicy,

Wskazać preferowany termin, godziny i miejsce,

Wybrać dogodny termin z listy i zatwierdzić rezerwację.

Rejestracja w aplikacji mojeIKP na smartfonie:

Należy otworzyć aplikację mojeIKP na telefonie i zalogować się,



W sekcji „zdrowia” kliknąć kafel „Rejestracja na wizytę”, a następnie „Umów wizyty lub badania”,

Wskazać rodzaj badania, lokalizację i termin,

Wybrać termin i zatwierdzić wybór.

Kontakt bezpośredni z placówką lub infolinią NFZ: