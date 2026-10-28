Nowe badanie dla kobiet na NFZ. Prawie dwa razy skuteczniejsze w wykrywaniu raka
Nowe badanie, które zastąpiło tradycyjną cytologię, cieszy się rosnącym zainteresowaniem pacjentek. Jak podaje NFZ, tylko w I półroczu 2026 r. wykonano ponad 412 tys. testów HPV HR. Z programu skorzystało 14,65 proc. uprawnionych kobiet.
Od 1 sierpnia 2026 r. podstawowym badaniem profilaktycznym finansowanym przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy stał się test molekularny HPV HR. Badania są skierowane do kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Materiał do testu HPV HR pobierany jest w taki sam sposób jak do cytologii. Nowa metoda ma trzy główne zalety:
Jeśli będzie to uzasadnione, lekarz może zlecić wykonanie badania częściej – raz na 3 lata lub nawet raz na 12 miesięcy. Jeżeli test HPV HR wykaże obecność wirusa, ale wynik cytologii płynnej będzie prawidłowy, lekarz zaleci ponowne badanie profilaktyczne po upływie roku. Jeśli jednak w wyniku badania zostaną stwierdzone zmiany, ginekolog skieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę.
Badania przeprowadzone przez naukowców z Narodowego Instytutu Onkologii potwierdziły blisko dwukrotnie wyższą skuteczność testów HPV HR w wykrywaniu stanów przedrakowych szyjki macicy w porównaniu z cytologią.
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Test można wykonać w poradniach ginekologiczno-położniczych, a także w niektórych przychodniach POZ, w których wymazy pobierają odpowiednio przeszkolone położne. Na bezpłatne badanie przesiewowe nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Wizytę można zarejestrować na trzy sposoby.
Rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – dostępne przez przeglądarkę internetową:
Rejestracja w aplikacji mojeIKP na smartfonie:
Kontakt bezpośredni z placówką lub infolinią NFZ:
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