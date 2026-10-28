Rozgłośnia podaje, że w przyszły czwartek Roberta Metsola spotka się w Warszawie ze studentami Szkoły Głównej Handlowej. Dzień później przewodnicząca Parlamentu Europejskiego ma wystąpić w Sejmie.

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Jak podaje radio RMF FM, w swoim przemówieniu ma skupić się na trzech obszarach. Po pierwsze mają paść słowa podziękowania dla Polski „za to, co nasz kraj zrobił w Unii Europejskiej przez ostatnie 22 lata obecności we wspólnocie”.

Kolejnym tematem będzie rozwój polskiej gospodarki oraz wzmacnianie konkurencyjności Europy. W trzeciej części wystąpienia szefowa PE ma skupić się na kwestiach bezpieczeństwa. Z informacji rozgłośni wynika, że szefowa PE zwróci uwagę na to, że Polska jako pierwsza ostrzegała Europę przed Władimirem Putinem. Ma również podkreślić, że dzięki działaniom naszego kraju Unia Europejska zjednoczyła się wokół inwestycji w obronność.

Nagroda Orła Jana Karskiego dla Parlamentu Europejskiego

Podczas swojej wizyty Metsola w Polsce ma też w Teatrze Polskim odebrać nagrodę Orła Jana Karskiego dla Parlamentu Europejskiego. Jak możemy przeczytać na stronie Teatru Polskiego, nagroda, ustanowiona osobiście przez Jana Karskiego w maju 2000 r., jest wyrazem uznania dla działań na rzecz jedności europejskiej, wspólnoty wartości oraz budowania lepszej przyszłości Europy.

W uzasadnieniu decyzji kapituła podkreśliła znaczenie Parlamentu Europejskiego w procesie integracji europejskiej oraz jego rolę w kształtowaniu wspólnej rzeczywistości politycznej i społecznej. Tegoroczne wyróżnienie ma również szczególny wymiar historyczny – przypomina o polskim wkładzie w powstanie i rozwój idei zjednoczonej Europy – czytamy.

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Roberta Metsola – maltańska prawniczka, które aktywnie podchodzi do swojej roli

Roberta Metsola kieruje Parlamentem Europejskim od stycznia 2022 r. W lipcu 2024 r. została wybrana na drugą kadencję, która kończy się w styczniu 2027 r.

Po raz pierwszy została wybrana w styczniu 2022 r., po nagłej śmierci swojego poprzednika Davida Sassoli. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jej wybór był przełomowym momentem dla Malty, która jako najmniejsze państwo w UE nigdy nie miała żadnego ze swoich obywateli na tak wysokim stanowisku.

Od tego czasu Metsola aktywnie podchodzi do swojej roli, podróżując po europejskich stolicach, aby pogłębić osobiste więzi z szefami rządów i wyjaśnić obywatelom często źle rozumianą rolę Parlamentu.