Prezydent RP Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump
O tym, że Polska będzie gospodarzem jedynego na świecie poza Stanami Zjednoczonymi centrum serwisowania pocisków PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot, poinformowała we wtorek w kwaterze głównej NATO w Brukseli wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
W środę, podczas konferencji prasowej w zakładzie Maskpol w Konieczkach w województwie śląskim, o znaczenie tej decyzji pytany był wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak podkreślił, inwestycja ma fundamentalne znaczenie dla Polski, a jej konsekwencje mogą być większe, niż obecnie dostrzega opinia publiczna.
Tomczyk zaznaczył, że wybór Polski oznacza uznanie jej za wieloletniego partnera w utrzymaniu kluczowego amerykańskiego uzbrojenia. Chodzi o systemy wykorzystywane do zwalczania rakiet balistycznych i obrony przeciwrakietowej w skali całej Europy.
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Wiceszef MON podkreślił, że istotną rolę w wyborze Polski odegrał prezydent USA Donald Trump, ponieważ decyzja została podjęta na szczeblu amerykańskiego rządu. Zaznaczył również, że bezpośrednie relacje Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą były w tej sprawie „bardzo pomocne”.
Tomczyk zadeklarował, że kibicuje relacjom obu prezydentów i chciałby podziękować Nawrockiemu za zaangażowanie w proces prowadzący do utworzenia centrum.
Wiceszef MON podziękował także podsekretarzowi stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomasowi DiNanno oraz ambasadorowi Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasowi Rose'owi.
Podczas konferencji Tomczyk odniósł się również do kwestii przypisywania zasług za powstanie centrum wyłącznie prezydentowi Nawrockiemu. Podkreślił, że inwestycja jest sukcesem całego kraju, a udział w jej realizacji mieli zarówno prezydent, jak i premier Donald Tusk.
– Centrum serwisowe dla Patriotów to jest sukces Polski, całego kraju – zaznaczył wiceszef MON.
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Jednocześnie skrytykował przekaz Prawa i Sprawiedliwości, według którego polski rząd ma złe relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W jego ocenie decyzja o utworzeniu centrum pokazuje, że takie twierdzenia nie odpowiadają rzeczywistości.
Tomczyk zaapelował także do Kancelarii Prezydenta o wspieranie rządu w rozmowach dotyczących stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce oraz rozwoju krajowego przemysłu obronnego.
Do decyzji o utworzeniu centrum odniósł się we wtorek na platformie X szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Napisał, że centrum serwisowania pocisków PAC-3 powstanie w Polsce dzięki rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem.
Grodecki dodał, że obaj przywódcy omawiali ten projekt przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Wypowiedź szefa BBN wpisuje się w dyskusję o roli prezydenta w procesie, który doprowadził do decyzji o lokalizacji centrum w Polsce. Tomczyk, choć podkreślił znaczenie relacji Nawrockiego z Trumpem, wskazał jednocześnie na udział innych przedstawicieli polskich i amerykańskich władz.
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Podczas konferencji prasowej wiceszef MON został również zapytany o określenie „polski Rambo”, którego użył wobec niego ambasador USA Thomas Rose. Tomczyk przyznał, że John Rambo jest jedną z jego ulubionych postaci filmowych.
Wiceminister pozytywnie ocenił także współpracę z amerykańskim dyplomatą. Jak zaznaczył, początkowo nie było wiadomo, jak ułożą się ich relacje po nominacji Rose'a na stanowisko ambasadora w Polsce. Obecnie jednak uważa, że dyplomata zrobił wiele dla budowania stosunków polsko-amerykańskich.
Rose w oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem, dotyczącym utworzenia w Polsce centrum serwisowego pocisków wykorzystywanych w bateriach Patriot, podziękował za zaangażowanie w ten proces m.in. Cezaremu Tomczykowi. Określił go mianem „wspaniałego polskiego Rambo”.
– Róbmy swoje, myślę, że to jest najważniejsze, a Rambo zawsze walczył o dobre rzeczy – powiedział Tomczyk.
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