Donald Trump
– Wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem (Władimirem) Putinem i (Wołodymyrem) Zełenskim – stwierdził Trump. Z wypowiedzi Trumpa nie wynikało, że w takim spotkaniu miałby uczestniczyć również on.
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– Powiedziałbym że to się wydarzy wkrótce, w niezbyt długim czasie – dodał amerykański prezydent dopytywany, kiedy miałby mieć miejsce taki szczyt.
Trump stwierdził jednak również, że „można to osiągnąć niekoniecznie przez spotkanie”, ale nie rozwinął tej myśli.
Prezydentowi USA w czasie wyjazdu do Teksasu towarzyszyli sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, który niedawno spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy, po czym poleciał do Petersburga, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Trump mówił, że rozmawiał zarówno z Rubio, jak i Witkoffem o Rosji i wojnie z Iranem.
Po wizycie Witkoffa w Petersburgu Rosja zgodziła się na powrót do trójstronnych rozmów USA–Rosja–Ukraina na poziomie technicznym. W listopadzie takie spotkanie ma mieć miejsce w Abu Zabi, co potwierdził w weekend Wołodymyr Zełenski. Z dotychczasowych informacji wynikało jednak, że w rozmowach mają brać udział raczej zespoły eksperckie, a nie przedstawiciele władz z Moskwy i Kijowa.
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Trump powiedział też dziennikarzom, że spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem ws. „rozbrojenia nuklearnego” i że „Rosja pasowałaby do tego” spotkania. Już wcześniej media informowały, że do szczytu z udziałem Trumpa, Putina i Xi ma dojść przy okazji szczytu APEC w Shenzhen 18-19 listopada.
W kwestii Iranu Trump mówił, że USA są „w dobrej pozycji”. – Pytanie jest, kiedy będę chciał to skończyć? – dodał.
Dopytywany, czy planuje dalsze uderzenia na Iran po wyborach połówkowych (midterms) w USA (odbędą się 3 listopada), prezydent USA nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć.
– Wszystko jest możliwe, ale nie mogę wam powiedzieć – uciął temat.
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