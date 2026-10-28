– Wkrótce dojdzie do spotkania z prezydentem (Władimirem) Putinem i (Wołodymyrem) Zełenskim – stwierdził Trump. Z wypowiedzi Trumpa nie wynikało, że w takim spotkaniu miałby uczestniczyć również on.

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Donald Trump mówi o spotkaniu z Xi Jinpingiem w sprawie rozbrojenia nuklearnego „do którego pasowałaby Rosja”

– Powiedziałbym że to się wydarzy wkrótce, w niezbyt długim czasie – dodał amerykański prezydent dopytywany, kiedy miałby mieć miejsce taki szczyt.

Trump stwierdził jednak również, że „można to osiągnąć niekoniecznie przez spotkanie”, ale nie rozwinął tej myśli.

Prezydentowi USA w czasie wyjazdu do Teksasu towarzyszyli sekretarz stanu USA Marco Rubio i specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, który niedawno spotkał się w Oslo z prezydentem Ukrainy, po czym poleciał do Petersburga, gdzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Trump mówił, że rozmawiał zarówno z Rubio, jak i Witkoffem o Rosji i wojnie z Iranem.

Po wizycie Witkoffa w Petersburgu Rosja zgodziła się na powrót do trójstronnych rozmów USA–Rosja–Ukraina na poziomie technicznym. W listopadzie takie spotkanie ma mieć miejsce w Abu Zabi, co potwierdził w weekend Wołodymyr Zełenski. Z dotychczasowych informacji wynikało jednak, że w rozmowach mają brać udział raczej zespoły eksperckie, a nie przedstawiciele władz z Moskwy i Kijowa.

Trump powiedział też dziennikarzom, że spotka się z prezydentem Xi Jinpingiem ws. „rozbrojenia nuklearnego” i że „Rosja pasowałaby do tego” spotkania. Już wcześniej media informowały, że do szczytu z udziałem Trumpa, Putina i Xi ma dojść przy okazji szczytu APEC w Shenzhen 18-19 listopada.

Donald Trump o dalszych atakach na Iran: Wszystko jest możliwe, nie mogę powiedzieć

W kwestii Iranu Trump mówił, że USA są „w dobrej pozycji”. – Pytanie jest, kiedy będę chciał to skończyć? – dodał.

Dopytywany, czy planuje dalsze uderzenia na Iran po wyborach połówkowych (midterms) w USA (odbędą się 3 listopada), prezydent USA nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć.

– Wszystko jest możliwe, ale nie mogę wam powiedzieć – uciął temat.