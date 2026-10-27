Doniesienia Reutera są sygnałem, iż Waszyngton i Ottawa próbują zmniejszyć napięcie w relacjach, które wzrosło po załamaniu się w sierpniu rozmów w sprawie umowy regulującej stosunki handlowe między sąsiadami.

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Umowa w sprawie obniżenia ceł na stal i samochody z Kanady może zostać zawarta przed wyborami do Kongresu

Obecne rozmowy dotyczą m.in. cła w wysokości 50 proc. nałożonego przez USA na stal z Kanady i cła w wysokości 25 proc. nałożonego na import samochodów od północnego sąsiada USA. Rozmowy mogą doprowadzić do obniżenia tych ceł przez stronę amerykańską – informuje Reuters.

Wymiana towarowa USA z Kanadą Foto: PAP

Przed wyborami połówkowymi do Kongresu (midterms) cła na towary z Kanady stały się politycznym obciążeniem dla Partii Republikańskiej, zwłaszcza w stanach położonych przy granicy z Kanadą. Kandydaci Partii Republikańskiej ubiegający się o mandaty w tych stanach apelują o zakończenie wojny celnej z Kanadą, która jest największym partnerem handlowym USA.

Jedno z kanadyjskich źródeł, na które powołuje się Reuters, twierdzi, że umowa obniżająca cła na stal i samochody może zostać zawarta przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami do Kongresu. Z kolei źródła w USA twierdzą, że przed zawarciem umowy Trump chce zmusić stronę kanadyjską do ustępstw.

Za cła, które są omawiane, odpowiada Departament Handlu w związku z czym, kluczową rolę w negocjacjach odgrywa jego sekretarz Howard Lutnick, który ma być w stałym kontakcie z Dominikiem LeBlankiem, kanadyjskim ministrem odpowiedzialnym za relacje handlowe między Kanadą a USA.

– Kanada pozostaje w konstruktywnym dialogu ze stroną amerykańską w kwestii priorytetów – stwierdził rzecznik kanadyjskiego ministra. – Jesteśmy gotowi, by pracować konstruktywnie i w dobrej wierze na rzecz obustronnie korzystnych relacji handlowych, z poszanowaniem dla kanadyjskich interesów – dodał.

Kanadyjski eksport do USA Foto: PAP

Biały Dom i Departament Handlu odmawiają komentarza w tej sprawie.

Premier Kanady: My nie ustąpiliśmy, USA zbliżają się do naszego stanowiska

Premier Kanady Mark Carney przyznał, że doszło do „intensyfikacji” rozmów z USA. Zaznaczył przy tym, że Kanada nie zmienia swojego stanowiska. – Postęp, który został poczyniony wynika z tego, że USA zbliżyły się do naszego stanowiska – powiedział dziennikarzom, nie rozwijając jednak tej myśli.

Kanadyjskie źródła Reutersa twierdzą, że umowa w sprawie obniżenia ceł może zostać zawarta szybko, ale raczej nie będzie to kompleksowa umowa.

Trump zapowiadał wcześniej, że od 1 stycznia 2027 r. podniesie do 50 proc. cła na import stali i samochodów z Kanady. Podczas wiecu wyborczego z 25 października zapowiadał jednocześnie, że spór dotyczący handlu z Kanadą zostanie rozwiązany „wkrótce”, ale nie podał szczegółów. Dwa dni wcześniej Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze znoszące cła w wysokości 50 proc. na niektóre kanadyjskie produkty rolne i leśne, co jest korzystne dla przedsiębiorstw w stanie Maine.