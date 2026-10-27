Zawieszenie broni w Ołeszkach ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom tego miasta. Wcześniej w sprawie zawieszenia broni, umożliwiającego dostarczenie żywności i innych niezbędnych artykułów mieszkańcom okupowanego przez Rosjan miasta w obwodzie chersońskim, apelował m.in. papież Leon XIV.

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Ukraińcy potwierdzają: W Ołeszkach obowiązuje zawieszenie broni

O wejściu w życie zawieszenia broni w okupowanych Ołeszkach poinformował wcześniej Sztab Generalny Ukrainy. Rozejm obowiązuje tam od 27 października, od godziny 3.00 czasu lokalnego (2.00 czasu polskiego). Strona ukraińska podkreśla, że zawieszenie broni ma na celu przeprowadzenie operacji humanitarnej, „dostarczenia pomocy mieszkańcom przebywającym w mieście oraz przygotowania możliwości swobodnego przemieszczania się ludności cywilnej z Ołeszek”.

Już po wejściu w życie zawieszenia broni rzecznik praw człowieka Ukrainy Dmytro Łubinec potwierdził, że strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń w tej sprawie. „Ołeszki: rozpoczęło się zawieszenie broni, strona ukraińska wywiązuje się z ustaleń. Dziś o godz. 3.00 czasu kijowskiego i 4.00 czasu moskiewskiego na wyznaczonych obszarach związanych z prowadzeniem misji humanitarnej wprowadzono zawieszenie broni” – napisał Łubinec w komunikatorze Telegram.

Łubiniec wyjaśnił, że misja humanitarna to wynik działań prowadzonych przez stronę ukraińską wspólnie z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej, Janą Łantratową oraz za pośrednictwem i przy koordynacji pierwszej damy USA Melanii Trump. „Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych” – podkreślił Łubinec. „Będę nadal informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej w Ołeszkach oraz realizację przyjętych ustaleń” – dodał.

Ołeszki: Sytuacja mieszkańców jest dramatyczna. 2 tysiące osób pozbawionych dostępu do żywności i wody

23 października Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Strona ukraińska alarmowała wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. Z informacji przekazywanych przez stronę amerykańską wynikało, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. W związku z działaniami zbrojnymi drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie wykluczył 26 października, że rozejm w Ołeszkach może stać się precedensem dla podobnych porozumień w innych częściach frontu.