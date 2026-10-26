Manewry odbyły się 20 października 2026 r. nad Morzem Śródziemnym. Francuskie samoloty Rafale wystartowały z bazy Saint-Dizier. W ćwiczeniach były zaangażowane również brytyjskie myśliwce Typhoon. Nie ujawniono jednak liczby samolotów ani celu przyjętego w scenariuszu.

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Francja i Wielka Brytania przeprowadziły symulację ataku nuklearnego

Podczas ćwiczeń nie używano prawdziwych głowic jądrowych. Francuzi odpowiadali za przeprowadzenie symulacji uderzenia, natomiast Brytyjczycy osłaniali ich samoloty. 23 października rząd Wielkiej Brytanii wydał komunikat w tej sprawie. Czytamy w nim, że:

„ćwiczenia przeprowadzono z zachowaniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i ochrony, bez udziału broni jądrowej. Ich celem było usprawnienie współdziałania naszych sił zbrojnych, tak aby w razie poważnego zagrożenia dla Wielkiej Brytanii nasze wojsko mogło szybko i skutecznie zareagować u boku naszego najbliższego europejskiego sojusznika".

W komunikacie pojawiła się również informacja, że Wielka Brytania chce w ciągu najbliższych 4 lat zainwestować 63 miliardy funtów we wzmocnienie brytyjskiego odstraszania nuklearnego. Te środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie okrętów podwodnych Dreadnought i SSN-AUKUS, nowej głowicy jądrowej oraz innych kluczowych przedsięwzięć w tym obszarze.

Podstawą pogłębienia brytyjsko-francuskiej współpracy była deklaracja z Northwood, podpisana w lipcu 2025 r. Zakłada ona możliwość koordynowania sił jądrowych obu państw z zachowaniem ich niezależności.

Wspólne manewry mają być sygnałem dla Moskwy

Do tej pory władze w Moskwie nie odniosły się do ćwiczeń przeprowadzonych przez Francję i Wielką Brytanię. Wcześniej jednak, po podpisaniu deklaracji z Northwood, rosyjskie władze zapowiadały, że uwzględnią brytyjsko-francuskie partnerstwo jądrowe w swoim planowaniu wojskowym – pisze czeski portal Armadni Zpravodaj. W październiku rzecznik Kremla mówił też o europejskiej „obsesji na punkcie militaryzacji” i zapewniał, że Rosja „uważnie śledzi” sytuację.

Współpraca Londynu i Paryża ma uzupełniać gwarancje NATO oraz amerykański parasol jądrowy. Oba państwa oraz NATO podkreślają również, że chodzi o wzmocnienie, a nie zastąpienie dotychczasowych gwarancji. Ćwiczenia Rummy miały przy tym zwiększyć europejską zdolność odstraszania. Potencjalny przeciwnik musi teraz bowiem uwzględniać możliwość przeprowadzenia przez dwa państwa skoordynowanej misji oraz fakt, że reakcje dwóch przywódców państw są od siebie niezależne.