W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Europa protestuje. Rosnące ceny i kryzys mieszkaniowy wyprowadzają ludzi na ulice

Niestabilna sytuacja geopolityczna, rosnące ceny, cięcia budżetowe i pogarszająca się dostępność mieszkań mobilizują mieszkańców kolejnych państw Unii Europejskiej do protestów. Demonstracje odbywają się między innymi we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Choć przyczyny niezadowolenia różnią się w zależności od kraju, wspólnym mianownikiem pozostają pogarszające się warunki życia i obawy o przyszłość gospodarczą.

We Francji protesty wiążą się między innymi z niedofinansowaniem edukacji oraz zapowiedziami ograniczenia wydatków publicznych. We Włoszech demonstracje objęły największe miasta, w tym Rzym, Mediolan, Florencję, Turyn i Neapol. Głównym powodem niezadowolenia są tam kryzys na rynku paliw i jego konsekwencje, w tym wzrost cen produktów.

Niepokoje pojawiły się również w Hiszpanii. W sobotę protestowano w Madrycie i Barcelonie. W Katalonii demonstracje dotyczyły sytuacji na rynku mieszkaniowym, natomiast w stolicy kraju niezadowolenie wywołała niewystarczająca waloryzacja świadczeń emerytalnych. Protest w Madrycie przebiegł pokojowo, podczas gdy w Barcelonie doszło do starć z policją i plądrowania sklepów.

Rosnące koszty życia coraz mocniej obciążają zarówno gospodarstwa domowe, jak i całe gospodarki. Perspektywy szybkiej poprawy pozostają niepewne, a napięcia mogą być dodatkowo podsycane przez spory polityczne. W tym kontekście znaczenie mają również propozycje ograniczenia części planów Komisji Europejskiej, między innymi dotyczących dyrektywy metanowej i systemu ETS2. Dalszy kierunek polityki unijnej może mieć wpływ na koszty ponoszone przez obywateli i przedsiębiorstwa.

Technologie dual-use szansą dla polskiego biznesu. Firmy wchodzą w sektor obronny

Napięta sytuacja geopolityczna zwiększa zainteresowanie przemysłem obronnym i technologiami dual-use, czyli rozwiązaniami, które mogą mieć zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw ogłasza nowe projekty w tym obszarze, a część z nich decyduje się na zmianę dotychczasowego profilu działalności.

Jak opisuje Katarzyna Kucharczyk w „Rzeczpospolitej”, przykładem są Image Power, wcześniej związane z branżą gier, oraz Defense Hub, znane wcześniej pod nazwą Klabater. Zmiany pokazują, że firmy poszukują nowych możliwości rozwoju w sektorze, którego znaczenie rośnie wraz z zapotrzebowaniem na rozwiązania wspierające bezpieczeństwo i obronność.

Eksperci ostrzegają jednak, że samo zainteresowanie rynkiem nie wystarczy, aby zbudować trwały i konkurencyjny biznes. Kluczowe będą stabilne zamówienia oraz odpowiednie finansowanie. Bez nich przedsiębiorstwom może być trudno przekształcić nowe projekty w długofalową działalność i rozwijać własne technologie.

Szansą na przyspieszenie komercjalizacji polskich rozwiązań może być niedawna decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojsko, także z inicjatywy dowódców jednostek, może kupować niewielkie partie komercyjnego sprzętu i testować je podczas szkoleń, zanim rozpocznie pełną procedurę zakupową. Takie podejście może ułatwić sprawdzanie innowacji w praktyce i skrócić drogę od pomysłu do zastosowania.

Mimo tych zmian transfer wiedzy z sektora prywatnego do obronności pozostaje ograniczony i dotyczy głównie starszych firm posiadających odpowiednie koncesje. Zdaniem ekspertów bez szerszego otwarcia rynku na innowacyjne przedsiębiorstwa Polska może nie wykorzystać w pełni szansy na rozwój technologii dual-use.

Starshield znów działa na Ukrainie. Awaria pokazała znaczenie własnych technologii

Ukraina poinformowała w środę o przywróceniu normalnego funkcjonowania systemu Starshield, czyli wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink. Wcześniejsze ograniczenia działania usługi zwróciły uwagę na znaczenie infrastruktury łączności dla państwa prowadzącego działania wojenne.

Jak podał portal Kyiv Independent, odpowiedzialności za ograniczenie działania systemu nie wzięli na siebie ani Biały Dom, ani Elon Musk. Mimo przywrócenia funkcjonowania Starshield, sytuacja pokazała, jak istotny wpływ na możliwości operacyjne Ukrainy mogą mieć technologie pozostające pod kontrolą zewnętrznych dostawców.

Łączność satelitarna odgrywa ważną rolę w zapewnianiu komunikacji w warunkach konfliktu. Zakłócenia lub ograniczenie dostępu do takiej infrastruktury mogą utrudniać korzystanie z usług, na których polegają użytkownicy wojskowi. Dlatego stabilność działania systemów komunikacyjnych ma znaczenie nie tylko techniczne, lecz także strategiczne.

Przypadek Starshield ponownie kieruje uwagę na potrzebę rozwijania własnych technologii i dywersyfikacji źródeł dostaw. W sytuacji zagrożenia państwa i ich siły zbrojne muszą brać pod uwagę ryzyko uzależnienia od rozwiązań, nad którymi nie mają pełnej kontroli. To wyzwanie dotyczy również europejskiego przemysłu obronnego i firm pracujących nad technologiami podwójnego zastosowania.

Volkswagen inwestuje w USA. Nowa fabryka Audi i rozbudowa zakładu w Karolinie Południowej

Grupa Volkswagen planuje nowe inwestycje produkcyjne w Stanach Zjednoczonych. Jak poinformował w sobotę prezydent USA Donald Trump, koncern wybuduje nową fabrykę Audi w Georgii oraz rozbuduje istniejący zakład produkcyjny w Karolinie Południowej. Informację przekazała agencja Bloomberg.

Decyzja ma znaczenie w kontekście amerykańskiej polityki handlowej i ceł na samochody importowane z Europy. Według doniesień Volkswagen oczekuje, że inwestycje pozwolą uzyskać zwolnienia z części taryf nałożonych na europejskie auta. Przenoszenie lub rozwijanie produkcji na rynku docelowym może stać się dla koncernów jednym ze sposobów ograniczania kosztów związanych z barierami handlowymi.

Inwestycje Volkswagena w USA pokazują, jak decyzje polityczne mogą wpływać na lokalizację produkcji i strategię globalnych koncernów. Dla producentów motoryzacyjnych coraz ważniejsze staje się dostosowanie łańcuchów dostaw do zmieniających się warunków handlowych, przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów i utrzymywaniu konkurencyjności.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.