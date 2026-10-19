Pogrążony w kryzysie niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen planuje, według doniesień medialnych, zamrożenie wynagrodzeń wielu swoich pracowników na całym świecie do 2030 r. Ma to być jeden ze sposobów na ograniczenie kosztów działalności. Jak informuje dziennik „Süddeutsche Zeitung”, rezygnacja z podwyżek w warunkach utrzymującej się inflacji może oznaczać dla pracowników realny spadek dochodów o około 10 proc. Plany koncernu mogą oznaczać kolejne ograniczenia dla 275 tys. osób zatrudnionych przez Volkswagena w Niemczech.

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Volkswagen zamrozi pensje do 2030 r.

Gazeta powołuje się na wewnętrzne dokumenty koncernu, w których przedstawiono międzynarodowej kadrze zarządzającej założenia przyjętego przez zarząd planu określającego przyszłość Volkswagena pod nazwą „Group Target Picture”. Dokumenty mówią o „zmianie podejścia” do negocjacji płacowych prowadzonych na rynkach zagranicznych.

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Nowe wytyczne dotyczące negocjacji, które mają obowiązywać od czwartego kwartału, przewidują „Pay freeze until 2030”, czyli zamrożenie wynagrodzeń do 2030 r. poprzez wstrzymanie podwyżek płac. Zakładają również ograniczenie zmiennych składników wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń i przywilejów pracowniczych, a także dalszą redukcję zatrudnienia.

Jak podaje „Süddeutsche Zeitung”, z dokumentów wynika, że przy wdrażaniu nowych wytycznych uwzględniana będzie specyfika poszczególnych części koncernu. Jednocześnie wszystkie marki, regiony i zakłady należące do Volkswagena mają wnieść „odpowiedni” wkład w realizację wyznaczonych celów oszczędnościowych.

Volkswagen zwolni kolejne tysiące pracowników

Volkswagen, podobnie jak inni niemieccy producenci samochodów, zmaga się obecnie z głębokim kryzysem. Na początku września rada nadzorcza koncernu zdecydowała o likwidacji kolejnych 50 tys. miejsc pracy na całym świecie w najbliższych latach. Zwolnienia te mają zostać przeprowadzone niezależnie od wcześniej uzgodnionej redukcji zatrudnienia, która również obejmuje 50 tys. pracowników. Oznacza to, że łącznie koncern planuje zlikwidować nawet 100 tys. miejsc pracy.

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Zagrożona jest również przyszłość czterech zakładów Volkswagena w Niemczech. Fabryki te mogą zostać zamknięte w latach 2031-2034, co oznaczałoby kolejne poważne ograniczenie działalności produkcyjnej koncernu na rodzimym rynku.