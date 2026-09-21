Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki zdecydowały o usunięciu Volkswagena z prestiżowego indeksu giełdowego Euro Stoxx 50.

Jakie konsekwencje dla kursu akcji spółki niesie opuszczenie paneuropejskiego indeksu blue-chipów.

Jakie strategiczne zagrożenia dla europejskiego sektora motoryzacyjnego ujawnia przypadek niemieckiego koncernu.

O jakich problemach niemieckich gigantów korporacyjnych świadczy spadek ich reprezentacji w indeksie.

Volkswagen po raz pierwszy od 15 lat wypadł z najważniejszego indeksu blue-chipów strefy euro, czyli indeksu Euro Stoxx 50. Opuścił go w ramach przeglądu przeprowadzonego przez firmę Stoxx, czyli dostawcę tego indeksu. Z indeksu odchodzi także holenderska grupa usług informacyjnych Wolters Kluwer. Te dwie spółki zastąpią Nokia – fiński gigant telefonii komórkowej, który przekształcił się w dostawcę sieci dla centrów danych z wsparciem Nvidii – oraz francuska spółka użyteczności publicznej Engie.

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Akcje Volkswagena straciły od początku roku 28 proc. Niedawno znalazły się one najniżej od 16 lat, a ich kurs spadł o około trzy czwarte od szczytu z 2021 r. Ten czołowy niemiecki koncern motoryzacyjny przeżywa poważne trudności, związane m.in. z nasilającą się chińską konkurencją oraz problemami gospodarki niemieckiej. Planuje on zamknięcie fabryk i zwolnienie 100 tys. pracowników. Pomimo odbicia w tym miesiącu, kapitalizacja rynkowa VW wynosząca 38 mld euro stanowi zaledwie ułamek jego rocznych przychodów wynoszących 322 mld euro.

– Ta wycena rynkowa wysyła bardzo jasny sygnał o tym, jak sceptyczni są inwestorzy wobec Volkswagena – twierdzi Simon Jäger, zarządzający portfelem w niemieckiej firmie zarządzającej aktywami Flossbach von Storch.

VW, który krótko w 2008 r. stał się największą spółką na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej, dołączył do Euro Stoxx 50 po raz pierwszy w 2000 r., dwa lata po uruchomieniu tego indeksu. Był z niego usunięty w latach 2010–2011 po globalnym kryzysie finansowym, ale później wrócił.

Co zmienia usunięcie VW z indeksu Euro Stoxx 50?

Analitycy wskazali, że usunięcie VW może nasilić presję na kurs jego akcji, ponieważ fundusze ETF odzwierciedlające indeks będą sprzedawać swoje udziały. Według Stoxx 30 funduszy ETF o łącznej wartości rynkowej 59 mld euro replikuje Euro Stoxx 50, a ponad 110 tys. aktywnych produktów strukturyzowanych jest również powiązanych z tym indeksem, z wolumenem sprzedaży przekraczającym 68 mld euro. „Włączenie do indeksu nie zmienia fundamentalnej siły spółki” – oświadczył VW, dodając, że grupa „pozostaje atrakcyjną inwestycją dla inwestorów” pomimo „najbardziej znaczącej transformacji” w historii branży motoryzacyjnej.

Odejście jednego z najbardziej znanych europejskich producentów – po usunięciu w zeszłym roku Stellantisa (wytwórcy Fiatów i Peugeotów) – podkreśla zagrożenie dla sektora wynikające ze wzrostu tańszych chińskich rywali, a także sceptycyzm wobec historycznej restrukturyzacji VW. Ferrari, BMW i Mercedes-Benz to jedyne spółki motoryzacyjne, które pozostały w Euro Stoxx 50.

Usunięcie Volkswagena zmniejszy liczbę niemieckich blue-chipów w najważniejszym indeksie strefy euro do 16, co odzwierciedla utrzymujące się problemy notowanych na giełdzie korporacyjnych gigantów kraju. Przez ostatnie pięć lat subindeks niemieckich składników Euro Stoxx wyraźnie ustępował całemu indeksowi, osiągając annualizowany zwrot na poziomie 10,9 proc. w porównaniu z 12,5 proc. dla całego Euro Stoxx 50 – mówią dane firmy Stoxx.