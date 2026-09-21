Wspieranie dóbr kultury, ochrona narodowego dziedzictwa i zwiększanie dostępu do sztuki to działania, których efekty trudno zamknąć w perspektywie jednego sezonu. Wymagają konsekwencji i długofalowego podejścia. Na taki model współpracy zdecydowały się Totalizator Sportowy oraz Teatr Wielki – Opera Narodowa. Wraz z rozpoczęciem sezonu artystycznego 2026/2027 spółka, właściciel marki LOTTO, dołącza do grona Mecenasów Teatru. Umowa została zawarta na cztery lata.

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– Wspieranie kultury wymaga długofalowego zaangażowania, konsekwencji i odwagi. Teatr Wielki – Opera Narodowa od lat udowadnia, że potrafi łączyć tradycję z nowoczesnością i wyznaczać najwyższe standardy artystyczne. Wierzymy, że nasze partnerstwo pozwoli wspólnie grać o najwyższą stawkę – rozwój polskiej kultury i szerszy dostęp do sztuki dla kolejnych pokoleń – mówi Beata Stelmach, prezeska zarządu Totalizatora Sportowego.

Kultura dostępna dla szerszej publiczności

Teatr Wielki – Opera Narodowa jest największą sceną operową w Polsce. Prezentuje dzieła światowego repertuaru, wspiera polskich artystów i realizuje nowe przedsięwzięcia artystyczne. Mecenat Totalizatora Sportowego ma wspierać zarówno dalszy rozwój działalności artystycznej i organizacyjnej Teatru, jak i zwiększanie dostępności sztuki dla szerszej publiczności.

– W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej dbamy o najwyższy poziom gry. Dziś z radością mogę powiedzieć, że w tej grze towarzyszyć nam będzie Totalizator Sportowy, nowy Mecenas Teatru – mówi Boris Kudlička, dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Jak podkreśla, wsparcie ma pozwolić na dalsze podnoszenie jakości spektakli i wydarzeń, rozwój działalności Teatru oraz zwiększanie jej dostępności dla publiczności.

4,3 mld zł na Fundusz Promocji Kultury

Nowy mecenat wpisuje się w szersze zaangażowanie Totalizatora Sportowego w finansowanie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. Spółka robi to zarówno ze środków własnych, jak i poprzez systemowe dopłaty do gier liczbowych LOTTO. Pieniądze te zasilają m.in. Fundusz Promocji Kultury, którym dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2003 r. Totalizator Sportowy przekazał na ten cel 4,3 mld zł.

Ze środków własnych spółka wspiera również instytucje o znaczeniu historycznym i narodowym. Wśród jej partnerów są m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Osobnym obszarem jest ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina poprzez współpracę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina oraz mecenat nad Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina.

Od muzyki po kino

Zaangażowanie spółki obejmuje także wydarzenia muzyczne i filmowe oraz projekty o szerokim zasięgu społecznym. Totalizator Sportowy wspiera m.in. Centralny Plac Muzyki, Green Festival w Olsztynie i Fryderyki, a także festiwale filmowe – Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Spółka jest również partnerem Roku Andrzeja Wajdy, w tym Festiwalu Filmowego „Wajda na Nowo”, pokazów w kinach studyjnych oraz wystaw inspirowanych twórczością reżysera.