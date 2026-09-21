Krzysztof Bosak
Bosak był pytany o propozycje Sławomira Mentzena, współlidera Konfederacji, prezesa Nowej Nadziei.
Mentzen zaproponował likwidację świadczeń socjalnych takich jak babciowe (potoczna nazwa świadczenia z programu „Aktywni rodzice w pracy” w ramach którego rodzice dzieci w wieku 12-35 miesięcy, którzy w tym czasie pracują zawodowo, otrzymują miesięcznie 1 500 zł na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem), 13. i 14. emerytura czy też wprowadzenie kryterium dochodowego przy wypłacaniu świadczenia 800plus.
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Na pytanie czy postulaty te są programem Konfederacji Bosak odparł „nie, to są propozycje Mentzena”.
- Chcemy odpowiedzialnej polityki budżetowej, mamy rekordowe deficyty, rekordowe rosnące zadłużenie, przychody podatkowe nie odpowiadające założeniom przyjętym przez rząd polityki budżetowej, spadające ratingi, przekraczanie progów konstytucyjnych, ukrywanie tego przez społeczeństwem - mówił też Bosak. - To wszystko ma jedną wspólną nazwę: Kryzys finansów publicznych - zaznaczył.
Rating kredytowy Polski
Na pytanie czy konieczna będzie likwidacja 13. i 14. emerytury Bosak odparł, że „jeśli stan finansów nadal będzie tak opłakany to trzeba będzie niestety to rozważać”.
Bosak mówił też, że dyskusja o oszczędnościach nas nie ominie ponieważ „nie można dłużej się licytować na to, kto komu co rozda”.
Jednocześnie, w kontekście cięcia świadczeń społecznych, Bosak stwierdził, że „ jeżeli będziemy zmuszeni (...) to powinniśmy ciąć wszędzie po równo, a nie tylko w jednym miejscu”. - A moim zdaniem będziemy zmuszeni – zaznaczył. - Powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności – dodał. Mówił też, że „rozkradanie publicznych pieniędzy' i „marnotrawstwo” zdarza się w każdej dziedzinie życia publicznego. - Trzeba każdą po kolei przejrzeć - podsumował.
Po tym jak agencja Moody's po raz pierwszy od 24 lat obniżyła rating Polski, Bosak zaapelował do premiera Donalda Tuska, by ten „zlecił ministrowi finansów przygotowanie poważnej narady w sprawie stanu finansów publicznych”. Jak dodał na konsultacje do KPRM w tej sprawie powinna być zaproszona opozycja w ramach formatu umożliwiającego regularne konsultacje tego typu. Wicemarszałek Sejmu wyjaśnił, że rząd powinien zaprosić do rozmowy opozycję, ponieważ to opozycja „prawdopodobnie będzie odpowiadać za finanse publiczne” po wyborach.
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