Taka liczba żołnierzy w stałej bazie, wraz z 10-11 tysiącami żołnierzy obecnych w Polsce na zasadzie stałej, rotacyjnej obecności oznaczałaby, że w Polsce stacjonowałoby docelowo 15 tysięcy żołnierzy USA. Obecnie w całej Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale z niedawnych doniesień NBC News i agencji Reutera wynikało, że w ramach redukcji obecności wojskowej USA w Europie liczba ta mogłaby się zmniejszyć o 25 tysięcy, albo nawet – według niektórych źródeł - o 40 tysięcy.

Reklama Reklama

Wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek: Koszt budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce przekroczy 15 miliardów złotych

Wziątek o liczbę żołnierzy USA, którzy mieliby stacjonować w Polsce, był pytany na antenie RMF FM. – Mówimy tutaj docelowo o ilości 15 tysięcy żołnierzy (…). Ja jestem bardzo ostrożny w podawaniu tych wszystkich informacji, bo słuchają nas nie tylko Polacy - odparł. - 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce to jest siła, to zdolności obronne naszego kraju i sojuszniczego współdziałania – podkreślił wiceszef MON – zaznaczył zwracając uwagę, że „tak powinniśmy mówić” jeśli obecność żołnierzy USA w Polsce traktujemy jako jeden z instrumentów odstraszających Rosję przed ewentualną agresją.

Żołnierze USA w Europie Foto: PAP

Wiceminister obrony narodowej mówił też, że 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może stacjonować w Polsce przed 2039 rokiem. - Sytuacja międzynarodowa, sytuacja zagrożenia się zmienia. I im większe będzie zagrożenie, tym dużo szybciej będzie realnie działanie po to, żeby wzmocnić zarówno (…) bilateralną współpracę z Amerykanami, jak i zdolności NATO – wyjaśnił. Jednocześnie przyznał, że do 2030 roku takiej liczby żołnierzy USA w naszym kraju nie osiągniemy.

W kontekście kosztu budowy amerykańskiej bazy w Polsce Wziątek mówił, że będzie to suma przekraczająca 15 miliardów złotych. Zapowiedział też przyjęcie specjalnej ustawy w tej sprawie oraz wyasygnowanie „specjalnych środków finansowych”.

Donald Trump zapowiedział, że wkrótce poznamy lokalizację stałej bazy USA w Polsce

Donald Trump napisał 17 września w serwisie Truth Social, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce” zaznaczając, iż jest to możliwe „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Według Trumpa wkrótce znana być może lokalizacja bazy.

10 i 11 września, Polskę odwiedziła też amerykańska delegacja, na czele której stali podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami MON i Kancelarii Prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce. Przedstawiono im też potencjalne lokalizacje przyszłej bazy. Według nieoficjalnych doniesień baza taka miałaby powstać w Polsce zachodniej, choć pojawiły się doniesienia również o lokalizacji na Mazurach.

Po rozmowie z prezydentem Nawrockim, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił 18 września, że w sprawie stałej bazy nie ma różnic między rządem a prezydentem.