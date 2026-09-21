Dowódca ugandyjskiej armii generał Muhoozi Kainerugaba, prywatnie syn urzędującego prezydenta kraju Yoweriego Museveniego, uważany powszechnie za kolejnego przywódcę kraju, w przeszłości wielokrotnie ścierał się z władzami Turcji w kwestii ekstradycji Lumbuyego.

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Ugandyjska prokuratura stawia Lumbuyemu 15 zarzutów karnych, w tym podżeganie do przemocy, szerzenie dezinformacji oraz łamanie prawa przy użyciu komputera. Fred Lumbuye od lat mieszka w Turcji. Jego wpisy na temat polityki w Ugandzie, krytyczne wobec władz, docierają do tysięcy obywateli kraju. Jest on najbardziej znanym głosem ugandyjskiej opozycji.

Ugandyjczycy demonstrowali pod ambasadą Turcji w Kampali. „Jesteśmy głęboko rozczarowani”

18 września tysiące Ugandyjczyków związanych z Patriotyczną Ligą Ugandy, organizacją społeczno-polityczną powiązaną z generałem Muhoozim Kainerugabą, protestowały przed ambasadą Turcji w stolicy Ugandy, Kampali. – Zebraliśmy się tutaj nie jako wrogowie narodu tureckiego, ale ugandyjscy patrioci, którzy są głęboko rozczarowani – mówił Fadil Twalla, sekretarz generalny Ligi.

Dzień później rzecznik Sił Zbrojnych Ugandy, Chris Magezi oświadczył, że tamtejsza armia „ze skutkiem natychmiastowym zawiesiła wszelką współpracę militarną z Republiką Turcji”. W komunikacie czytamy, że zawieszenie takiej współpracy obowiązuje do czasu rozwiązania nierozstrzygniętych kwestii dotyczących wzajemnej obrony i współpracy wojskowej między oboma krajami. Nie wyjaśniono jednak o jakie kwestie chodzi.

Syn prezydenta Ugandy żądał miliarda dolarów i najpiękniejszej Turczynki za żonę

Turcja i Uganda współpracowały blisko w zakresie obronności od blisko dekady: współpraca obejmowała szkolenie Sił Zbrojnych, transfery technologii wojskowej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania terroryzmu.

W związku ze sprawą blogera Uganda zagroziła też zerwaniem wartego 3 mld dolarów kontraktu kolejowego z turecką firmą Yapi Merkezi. Władze Ugandy grożą też wydaleniem z kraju obywateli Turcji.

W przeszłości generał Kainerugaba we wpisach na X żądał od władz Turcji miliarda dolarów, a także „najpiękniejszej kobiety w Turcji”, która miała zostać jego żoną, jeśli Ankara chce uniknąć zerwania relacji dyplomatycznych z Kampalą lub zamknięcia tureckiej ambasady w stolicy Ugandy.

W ostatnich miesiącach najstarszego syna prezydenta Ugandy uważa się za faktycznego przywódcę państwa. Kainerugaba zapowiada, że w 2031 roku, gdy kadencja jego ojca na urzędzie prezydenta zakończy się, zamierza ubiegać się o fotel prezydenta.