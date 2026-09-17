Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o postępach w rozmowach dotyczących stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. W swoim wpisie podkreślił rolę prezydenta Karola Nawrockiego.

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„Świetne wiadomości! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono duże postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce” – napisał Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że decyzja nie została jeszcze formalnie ogłoszona.

„Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę” – dodał.

Polska zabiega o stałą bazę USA

Stworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przedmiotem rozmów Warszawy z Waszyngtonem. Pod koniec maja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję w tej sprawie.

W czerwcu rząd przyjął uchwałę formalnie otwierającą proces tworzenia bazy i upoważnił szefa MON do prowadzenia rozmów ze stroną amerykańską. Kosiniak-Kamysz informował później, że Hegseth pozytywnie odniósł się do polskiego wniosku.

Temat stałej obecności wojsk USA był również przedmiotem rozmów Karola Nawrockiego z szefem MON. Prezydent wielokrotnie wskazywał, że zwiększenie i ustabilizowanie amerykańskiej obecności wojskowej jest jednym z celów polskiej polityki bezpieczeństwa.

Nieznana jest lokalizacja przyszłej bazy USA w Polsce

Jak informowała wcześniej „Rzeczpospolita”, proces wymaga nie tylko porozumienia politycznego z Waszyngtonem, ale również przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy i ich rodzin.

W czerwcu, powołując się na ustalenia Wirtualnej Polski, rp.pl informował, że pod uwagę brane były m.in. okolice Poznania i Wrocławia. Koszt stworzenia odpowiedniej infrastruktury mógłby sięgnąć 12 mld zł.

Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce przede wszystkim w formule rotacyjnej. Utworzenie stałej bazy bojowego komponentu armii USA oznaczałoby zmianę charakteru amerykańskiej obecności wojskowej w kraju.

Najnowszy wpis Trumpa wskazuje, że rozmowy w tej sprawie weszły w kolejny etap. Prezydent USA nie podał jednak terminu podjęcia ostatecznej decyzji ani miejsca, w którym baza miałaby powstać.