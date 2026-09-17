Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o postępach w rozmowach dotyczących stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. W swoim wpisie podkreślił rolę prezydenta Karola Nawrockiego.

„Świetne wiadomości! Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono duże postępy w kierunku utworzenia bazy armii USA w Polsce” – napisał Trump.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że decyzja nie została jeszcze formalnie ogłoszona.

„Jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona bardzo niedługo. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę” – dodał.

Polska zabiega o stałą bazę USA

Stworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przedmiotem rozmów Warszawy z Waszyngtonem. Pod koniec maja minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję w tej sprawie.

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W czerwcu rząd przyjął uchwałę formalnie otwierającą proces tworzenia bazy i upoważnił szefa MON do prowadzenia rozmów ze stroną amerykańską. Kosiniak-Kamysz informował później, że Hegseth pozytywnie odniósł się do polskiego wniosku.

Temat stałej obecności wojsk USA był również przedmiotem rozmów Karola Nawrockiego z szefem MON. Prezydent wielokrotnie wskazywał, że zwiększenie i ustabilizowanie amerykańskiej obecności wojskowej jest jednym z celów polskiej polityki bezpieczeństwa.

Nieznana jest lokalizacja przyszłej bazy USA w Polsce

Jak informowała wcześniej „Rzeczpospolita”, proces wymaga nie tylko porozumienia politycznego z Waszyngtonem, ale również przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla amerykańskich żołnierzy i ich rodzin.

W czerwcu, powołując się na ustalenia Wirtualnej Polski, rp.pl informował, że pod uwagę brane były m.in. okolice Poznania i Wrocławia. Koszt stworzenia odpowiedniej infrastruktury mógłby sięgnąć 12 mld zł.

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Obecnie amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce przede wszystkim w formule rotacyjnej. Utworzenie stałej bazy bojowego komponentu armii USA oznaczałoby zmianę charakteru amerykańskiej obecności wojskowej w kraju.

Najnowszy wpis Trumpa wskazuje, że rozmowy w tej sprawie weszły w kolejny etap. Prezydent USA nie podał jednak terminu podjęcia ostatecznej decyzji ani miejsca, w którym baza miałaby powstać.