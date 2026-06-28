Obecnie mamy w Polsce stałą rotacyjną obecność wojskową żołnierzy USA. Jednocześnie w naszym kraju stacjonuje od 8 do 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy przebywają w Polsce przez określony czas, po czym rotują się z innymi pododdziałami przybywającymi do Polski z USA.

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USA „odnoszą się pozytywnie” do propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej

Polska stara się jednak o utworzenie w naszym kraju stałej amerykańskiej bazy wojskowej, podobnej do tych istniejących w Niemczech (np. Ramstein). Wymagałoby to utworzenia w Polsce infrastruktury nie tylko dla żołnierzy amerykańskich, ale też dla ich rodzin.

Na początku czerwca wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Dwa tygodnie później, po spotkaniu z Hegsethem, Kosiniak-Kamysz mówił, że Amerykanie „pozytywnie odnoszą się” do propozycji stworzenia takiej bazy w Polsce.

O stałej bazie wojsk USA w Polsce miał też rozmawiać z Donaldem Trumpem prezydent Karol Nawrocki, który gościł w Waszyngtonie na 80. urodzinach prezydenta Stanów Zjednoczonych połączonych z galą MMA przed Białym Domem, która miała uświetnić zbliżającą się 250. rocznicę podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości.

Amerykanie dokonują obecnie przeglądu swoich wojsk w Europie, który ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Przegląd może skutkować redukcją amerykańskiej obecności wojskowej na Starym Kontynencie – zgodnie z forsowaną przez USA koncepcją tzw. NATO 3.0 to europejskie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego miałyby wziąć na siebie większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną Europy. USA rozpościerałyby natomiast nad Europą nadal parasol atomowy.

Żołnierze USA w Polsce Foto: PAP

Donald Trump zapowiedział niedawno wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy USA – ale szczegóły tej operacji nadal nie są znane. Obietnica Trumpa była finałem zamieszania dotyczącego wstrzymania przez Pentagon rotacji, m.in. do Polski, 4 tysięcy żołnierzy jednej z amerykańskich Brygadowych Grup Bojowych. Po pojawieniu się tej informacji Polska podjęła intensywne działania dyplomatyczne zmierzające do zmiany tej decyzji. Finałem była wspomniana deklaracja Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do naszego kraju.

Obecność wojsk USA w Polsce ma pełnić przede wszystkim funkcję odstraszającą – potencjalny agresor decydując się na atak na nasz kraj, musi liczyć się z tym, że automatycznie znajdzie się w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi.

Sondaż: Starsi bardziej niż młodsi chcą stałej bazy wojsk USA w Polsce

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy chcieliby powstania stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 58,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,6 proc. badanych.

22,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Przychylnie do pomysłu powstania bazy wojsk USA w Polsce częściej odnoszą się mężczyźni (68 proc.) niż kobiety (50 proc.). Odsetek osób podzielających taką opinię wzrasta wraz z wiekiem (40 proc. – osoby do 24. roku życia, 66 proc. – osoby powyżej 50. roku życia). Stworzenie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce za dobry pomysł uważa blisko siedmiu na dziesięciu respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (69 proc.). Takie zdanie wyraża ponad siedmiu na dziesięciu respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto (71 proc.) i dwóch na trzech mieszkańców największych miast – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.