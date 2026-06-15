Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem podczas gali UFC zorganizowanej na terenie Białego Domu. Rozmowa polityków trwała kilkadziesiąt sekund.

Karol Nawrocki na gali UFC w Białym Domu. Został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki był jednym z gości na gali UFC Freedom 250, która odbyła się na terenie Białego Domu. Wydarzenie zorganizowano z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, Dnia Flagi oraz 80. urodzin Donalda Trumpa. Amerykański przywódca wszedł na arenę w towarzystwie szefa federacji UFC Dany White'a, a początek imprezy uświetnił przelot grupy 12 odrzutowców nad Waszyngtonem. Główne starcie wieczoru, będące jedną z siedmiu zaplanowanych walk, zakończyło się zwycięstwem Amerykanina Justina Gaethje nad Ilią Topurią.

Zmagania sportowe na terenie rezydencji prezydenckiej śledziło ponad cztery tysiące zaproszonych osób. W trakcie tego wydarzenia kamery zarejestrowały moment, w którym polski prezydent podszedł do gospodarza Białego Domu.

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Kulisy rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na UFC 250

Jak relacjonuje korespondent radia RMF FM, Paweł Żuchowski, bezpośrednie przywitanie i rozmowa polityków przy oktagonie miały charakter wyłącznie kurtuazyjny. „Jeżeli to była jedyna okazja do rozmowy w czasie wydarzenia na terenie Białego Domu, to czas: 1 minuta i 20 sekund” – napisał o spotkaniu Żuchowski. 

Dokładna treść rozmowy prezydentów nie została zarejestrowana. Zgodnie z planami wizyty, prezydent Nawrocki miał poruszyć w dialogu z amerykańskim przywódcą tematy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, w tym przede wszystkim kwestię dalszej obecności i statusu żołnierzy USA stacjonujących w Polsce. Polska sygnalizuje, że jest zainteresowana stworzeniem stałej bazy wojsk USA w Polsce. 

Dotychczas ani Kancelaria Prezydenta, ani sam Karol Nawrocki nie przekazali informacji podsumowujących to spotkanie. Media zwracają uwagę, że Nawrocki miał wcześniej wziąć udział w zamkniętym, zaplanowanym na 45 minut przyjęciu przeznaczonym dla gości VIP prezydenta Trumpa. Na ten moment nie potwierdzono, czy w trakcie tego zamkniętego spotkania obaj prezydenci odbyli dłuższą rozmowę.

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Więcej szczegółów dotyczących wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie mamy poznać podczas konferencji prasowej ministra Marcina Przydacza. Zaplanowano ją na godzinę 17.