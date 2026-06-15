Donald Trump
Polacy pozostają podzieleni w ocenie Donalda Trumpa jako potencjalnego gwaranta bezpieczeństwa Polski. Wyniki najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM wskazują jednak, że więcej osób sceptycznie ocenia możliwość uzyskania wsparcia ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych niż wierzy w taką pomoc.
Jak informuje RMF FM, 49 proc. respondentów uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. W tej grupie 30 proc. badanych wybrało odpowiedź „raczej nie”, natomiast 19 proc. wskazało „zdecydowanie nie”.
Odmiennego zdania jest 30 proc. uczestników badania. Z wyników sondażu wynika, że 22 proc. ankietowanych odpowiedziało „raczej tak”, a 8 proc. jest przekonanych, że Polska zdecydowanie mogłaby liczyć na wsparcie amerykańskiego prezydenta.
Jednocześnie 20 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące roli Donalda Trumpa w zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce. Oznacza to, że co piąty badany nie ma w tej sprawie sprecyzowanej opinii.
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|Odpowiedź
|Procentowy udział badanych
|Zdecydowanie tak
|8 proc.
|Raczej tak
|22 proc.
|Raczej nie
|30 proc.
|Zdecydowanie nie
|19 proc.
|Nie mam zdania
|20 proc.
Odpowiedzi respondentów różniły się także w zależności od płci, poziomu wykształcenia oraz preferencji politycznych. Większe zaufanie do Donalda Trumpa deklarowali mężczyźni oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei bardziej sceptycznie do możliwości wsparcia Polski przez amerykańskiego prezydenta podchodziły kobiety, osoby z wyższym wykształceniem, a także sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.
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Sondaż ośrodka Opinia24 dla RMF FM zrealizowano w dniach 8-10 czerwca na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz ankiety internetowe (CAWI).
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