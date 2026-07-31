Zmiany zapowiedziano po ubiegłorocznych wydarzeniach. W drugą sobotę Oktoberfestu, kiedy zwyczajowo przebywa bardzo dużo gości z zagranicy, zrobiło się tak tłoczno, że po raz pierwszy w historii teren festynu tymczasowo zamknięto z powodu niebezpiecznego przepełnienia.

Szef Oktoberfestu: kwestia bezpieczeństwa jest dla festiwalu najważniejsza

Zgromadziło się na nim jednocześnie około 300 tys. osób, co wywołało ogromny ścisk, panikę oraz krytykę systemu zarządzania tłumem.

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Cytowany przez agencję dpa szef Oktoberfestu Christian Scharpf podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa jest dla festiwalu najważniejsza. Dlatego– jak zapowiedział – zostanie poprawione zarządzanie tłumem i kierowanie ruchem odwiedzających. Po raz pierwszy powstanie w tym celu jednostka koordynacyjna, która usprawni komunikację między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo a miastem, które jest organizatorem Oktoberfestu.

Kiedy odbędzie się Oktoberfest 2026?

Według dpa rolę w zwiększeniu bezpieczeństwa odegrać ma także tradycyjna bawarska muzyka na instrumentach dętych. Aby uatrakcyjnić gościom z zagranicy odwiedzanie festynu w dni powszednie, muzyka w namiotach piwnych ma rozpoczynać się godzinę wcześniej. Ma to przesunąć wizyty zagranicznych gości na dni robocze i zapobiec przepełnieniu Oktoberfestu w weekendy.

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Tegoroczny monachijski Oktoberfest, uznawany za największy festiwal piwa na świecie, rozpocznie się 19 września. Wydarzenie zainauguruje odszpuntowaniem pierwszej beczki piwa i okrzykiem „O'zapft is!” (odszpuntowane)nowy burmistrz stolicy Bawarii Dominik Krause z partii Zielonych.