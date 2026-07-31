Zmiany zapowiedziano po ubiegłorocznych wydarzeniach. W drugą sobotę Oktoberfestu, kiedy zwyczajowo przebywa bardzo dużo gości z zagranicy, zrobiło się tak tłoczno, że po raz pierwszy w historii teren festynu tymczasowo zamknięto z powodu niebezpiecznego przepełnienia.

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Szef Oktoberfestu: kwestia bezpieczeństwa jest dla festiwalu najważniejsza

Zgromadziło się na nim jednocześnie około 300 tys. osób, co wywołało ogromny ścisk, panikę oraz krytykę systemu zarządzania tłumem.

Czytaj więcej Biznes Oktoberfest mocno podrożał w tym roku. Nowe ceny piwa Cena piwa na ubiegłorocznym Oktoberfest wahała się od 10,80 do 13,70 euro. W tym roku jest pomiędzy 12,60 a 14,90 euro. Ale może być i 17,40 euro.

Cytowany przez agencję dpa szef Oktoberfestu Christian Scharpf podkreślił, że kwestia bezpieczeństwa jest dla festiwalu najważniejsza. Dlatego– jak zapowiedział – zostanie poprawione zarządzanie tłumem i kierowanie ruchem odwiedzających. Po raz pierwszy powstanie w tym celu jednostka koordynacyjna, która usprawni komunikację między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo a miastem, które jest organizatorem Oktoberfestu.

Kiedy odbędzie się Oktoberfest 2026?

Według dpa rolę w zwiększeniu bezpieczeństwa odegrać ma także tradycyjna bawarska muzyka na instrumentach dętych. Aby uatrakcyjnić gościom z zagranicy odwiedzanie festynu w dni powszednie, muzyka w namiotach piwnych ma rozpoczynać się godzinę wcześniej. Ma to przesunąć wizyty zagranicznych gości na dni robocze i zapobiec przepełnieniu Oktoberfestu w weekendy.

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Tegoroczny monachijski Oktoberfest, uznawany za największy festiwal piwa na świecie, rozpocznie się 19 września. Wydarzenie zainauguruje odszpuntowaniem pierwszej beczki piwa i okrzykiem „O'zapft is!” (odszpuntowane)nowy burmistrz stolicy Bawarii Dominik Krause z partii Zielonych.