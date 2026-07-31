W weekend na BNP Paribas Dwa Brzegi przyjadą znakomici twórcy i aktorzy, m.in. Joanna Kulig, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Dorociński, Robert Więckiewicz czy Anna Dymna. To właśnie spotkania z artystami od lat stanowią jeden z najważniejszych elementów Festiwalu i tworzą jego niepowtarzalny charakter.

Pierwszy dzień przyniesie pokaz „Ojczyzny” Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonej za reżyserię na MFF w Cannes. Po seansie odbędzie się spotkanie z aktorką Joanną Kulig. Z kolei przed film „Jedni i drudzy” Claude’a Lelouche’a aktor Daniel Olbrychski opowie o pracy zarówno przy tym filmie, jak i innych międzynarodowych produkcjach.

Uroczyste otwarcie jubileuszowej edycji rozpocznie pokaz najnowszego filmu Lukasa Dhonta „Tchórz” – poruszającego dramatu o dorastaniu, bliskości i poszukiwaniu własnej tożsamości. To jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego programu Festiwalu.

„Tchórz” Foto: Mat. partnera

Wieczorem otwarcie retrospektywy “Mój wiek XXI” z udziałem reżysera Jana Komasy i pokazem filmów “Fajnie, że jesteś” i “Dobry chłopiec”, a także inauguracja muzyczna na Zamku koncertem Mazolewski/Dorociński — Witkacy. Kompozycje Astronomiczne.

Niedziela, 2 sierpnia, upłynie pod znakiem kolejnych filmowych i muzycznych wydarzeń. Rozpoczniemy retrospektywę Anny Dymnej - „I Bóg stworzył aktorkę”, którą otworzy pokaz filmu „Duże zwierzę” z udziałem aktorki. Tego dnia zainaugurowana zostanie także retrospektywa alipnistki i dokumentalistki Elizy Kubarskiej „Mój wiek XXI” z udziałem reżyserki i producentki Moniki Braid oraz pokaz filmu „Ściana cieni”.

W programie znalazł się „Pojedynek” w reżyserii Łukasza Palkowskiego, po którego pokazie z publicznością spotkają się reżyser oraz aktorzy Jakub Gierszał i Julia Pietrucha. Widzowie zobaczą także najnowszy film Cristiana Mungiu – „Fiord”, zdobywcę Złotej Palmy w Cannes, opowiadający o rodzinie, wychowaniu i zderzeniu różnych systemów wartości.

Szczególnym wydarzeniem będzie pokaz specjalny „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy. Przed seansem z publicznością spotkają się wybitni aktorzy związani z twórczością reżysera: Magdalena Cielecka, Grażyna Szapołowska, Anna Dymna, Daniel Olbrychski, Robert Więckiewicz oraz Olgierd Łukaszewicz.

„Wszystko na sprzedaż” Foto: Mat. partnera

Na zakończenie dnia zapraszamy na wyjątkowy muzyczny performans teatralno-filmowy „Romeo i Julia żyją” w wykonaniu Arkadiusza Jakubika, łączący muzykę, teatr i kino w jedno niepowtarzalne widowisko.

Jubileuszowy weekend to także święto sztuki.1 sierpnia świętuj z nami Noc Galerii, spacerując ulicami Kazimierza Dolnego, gdzie swoje drzwi otwierają lokalne galerie i miejsca sztuki. Na odwiedzających czekają wystawy, spotkania z artystami, performanse, koncerty oraz wyjątkowe wydarzenia przygotowane specjalnie na ten wieczór. Wydarzenia są dostępne dla zwiedzających w godzinach 18:00–00:00. W niedzielę o godz. 12.00 przy Kinie We Love Cinema otwarta zostanie plenerowa wystawa „Wajda na nowo. Suplement” z udziałem autora plakatów Andrzeja Pągowskiego. Przez cały festiwal będzie można zwiedzać kilkadziesiąt wystaw prezentowanych w Kazimierzu Dolnym, Mięćmierzu i Rogowie.

Najważniejsze wydarzenia, spotkania i festiwalowe odkrycia będzie można śledzić również w codziennym magazynie „Głos Dwubrzeża”, dostępnym w wersji drukowanej oraz online.

20. BNP Paribas Dwa Brzegi – Festiwal Filmu i Sztuki odbędzie się w dniach 1–9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.

Patronat Rzeczpospolitej