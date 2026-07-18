Jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi, która potrwa od 1 do 8 sierpnia, to wyjątkowa okazja, by w jednym miejscu zobaczyć dzieła najważniejszych współczesnych reżyserów, spotkać polskie gwiazdy oraz posłuchać ich w rozmowach z Grażyną Torbicką, dyrektorką autorskiego festiwalu.

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Śmietanka z Cannes na Dwóch Brzegach

Festiwal, który potrwa od 1 do 8 sierpnia, otworzy „Tchórz” Lukasa Dhonta, młodego reżysera i scenarzysty z Belgii, który zasłynął już „Blisko” (Grand Prix Cannes 2022). „Tchórz” to opowieść o dojrzewaniu w warunkach ekstremalnych i różnych obliczach tchórzostwa. Aktorzy Emmanuel Macchia i Valentin Campagne otrzymali w Cannes nagrodę za najlepsze kreacje aktorskie.

Filmem zamknięcia będzie „Natura miłości” („The Beloved”) Rodriga Sorogoyena, jedna z najbardziej wyczekiwanych premier europejskiego kina z wybitną rolą Javiera Bardema, który wciela się w postać reżysera filmowego i znakomicie portretuje różne oblicza tego zawodu.

W weekend otwarcia festiwalu wielką atrakcją „Fiord”, zdobywca Złotej Palmy, film rumuńskiego reżysera Cristiana Mungiu, który na przykładzie jednej rodziny pokazuje współczesne konflikty światopoglądowe, systemowe i obyczajowe. Kolejnym magnesem dla widzów jest laureat Grand Prix Cannes 2026 – „Minotaur” Andrieja Zwiagincewa („Lewiatan”, „Niemiłość”), opowieść o współczesnej Rosji.

Wśród canneńskich szlagierów wybranych do Dwóch Brzegów są także nagrodzone ex aequo za reżyserię „Czarna kula” Javiera Ambrossiego i Javiera Calvo, epicka, wielopokoleniowa opowieść inspirowana zagubionym rękopisem Federico Garcíi Lorki oraz „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego opowiadająca o podróży Thomasa Manna i jego córki przez Niemcy w 1949 r. Wyróżniony w Cannes za scenariusz i osiągnięcia techniczne „Człowiek epoki” Emmanuela Marre'a, zainspirowany jest życiem pradziadka reżysera, Henriego Marre’a i „przypomina bohatera z „Eroici” Andrzeja Munka”. W filmie „Niespodziewane” Ryûsuke Hamaguchiego będzie można zobaczyć Virginie Efira i Tao Okamoto, które otrzymały nagrody za najlepsze role kobiece. To subtelnie poprowadzona opowieść o przypadkowym spotkaniu dwóch kobiet, które odkrywają siłę bliskości i wzajemnego zrozumienia.

Monica Bellucci na ekranie

Z Cannes na Dwa Brzegi przyjadą też „Historie równoległe” Asghara Farhadiego, inspirowane twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, współprodukowane przez Macieja Musiała i Krzysztofa Piesiewicza, z udziałem Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Vincenta Cassela i Pierre'a Nineya. A także „Gorzkie święta” Pedro Almodóvara, melancholijny dramat o stracie. Premierowo widzowie zobaczą „Życie kobiety” Charline Bourgeois-Taquet, portret lekarki zmuszonej do przewartościowania własnego życia.

Z kolei film „Niech żyją!” Léi Mysius to thriller o rodzinie z odludzia, której spokój burzą tajemnicze wydarzenia poprzedzające urodzinowe przyjęcie. W jednej z głównych ról Monica Bellucci.

Program dopełniają filmy będące wydarzeniami w najważniejszych sekcjach Cannes. Nagrodzony przez publiczność w cyklu Directors' Fortnight „Widzę budynki upadające niczym błyskawice” Clio Barnard to poruszający portret młodego pokolenia mierzącego się z nierównościami społecznymi i wyzwaniami dorosłości. Z sekcji Un Certain Regard do dwubrzeskiego programu trafił „The Meltdown” Manueli Martelli, dramat osadzony w Chile początku lat 90. Jedną z głównych ról gra Jakub Gierszał (gość festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi). W nagrodzonej Revelation Queer Palm „Flesh and Fuel” Pierre'a Le Galla pokaże się Julian Świeżewski, który zaprosi na film i opowie o swojej pracy.

„I Bóg stworzył aktorkę”, czyli Anna Dymna

Sztandarowa retrospektywa festiwalu „I Bóg stworzył aktorkę” będzie poświęcona Annie Dymnej, aktorce, która ma na koncie role kochane przez szeroką publiczność (Marysię ze „Znachora” czy Anię z „Kochaj albo rzuć”), ale też artystyczne kreacje znane węższemu gronu Uroczyste otwarcie retrospektywy odbędzie się 2 sierpnia, z udziałem Anny Dymnej i pokazem filmu „Duże zwierzę” w reżyserii Jerzego Stuhra wg. scenariusza Krzysztofa Kieślowskiego. Można będzie zobaczyć „Tylko strach” Barbary Sass, „Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny” Janusza Majewskiego oraz „Amatorów” Iwony Siekierzyńskiej.

Nie zabraknie słynnych spektakli Teatru Telewizji „Opowieści Hollywoodu” i „Antygony w Nowym Jorku” w reżyserii Kazimierza Kutza. Zaplanowano „Salon Poezji Anny Dymnej” oraz „Lekcję kina z Anną Dymną” z jej udziałem. Artystka opowie o swojej działalności charytatywnej.

Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie pokaz specjalny „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów Roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją filmu z publicznością spotkają się: Anna Dymna, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski oraz Robert Więckiewicz, wspominając twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów.

Poza tym na festiwal przyjadą Joanna Kulig, Grażyna Szapołowska, Julia Pietrucha, Agnieszka Smoczyńska, Andrzej Konopka, Piotr Domalewski.

Tegoroczna retrospektywa zagraniczna poświęcona będzie twórczości Larsa von Triera, twórcy Dogmy 95, poczynając od hipnotyzującego debiutu „Element zbrodni” po apokaliptyczną „Melancholię”, dopełniona dokumentem „Tranceformer – portret Larsa von Trier”. W programie są „Przełamując fale”, „Idioci” i „Tańcząc w ciemnościach” z Björk.

Bohaterem retrospektywy reżyserskiej „Mój wiek XXI” będzie Jan Komasa. Widzowie będą mogli spotkać się z reżyserem, wziąć udział w jego „Lekcji kina” i zobaczyć „Dobrego chłopca”, „Rocznicę”, nominowane do Oscara „Boże Ciało”, „Odę do radości”, „Salę samobójców” oraz „Salę samobójców. Hejter”. Nie zabraknie również „Powstania Warszawskiego”.

Odbędzie się też retrospektywa filmów dokumentalnych Elizy Kubarskiej. Warto zwrócić też uwagę na znakomite filmy dokumentalne: „Igrzyska Iluzji. Berlin 1936” w reżyserii Rafała Mierzejewskiego, „Kandydatów śmierci” Macieja Cuske, „Dnia dziecka księdza Jana Kaczkowskiego” w reżyserii Artura Wierzbickiego, „Bez końca” w reżyserii Michała Marczaka, „Tajemnicy Gwiaździstej Eskadry” Jana Borowca, „Pieśni lasu” Vincenta Muniera, „Wyznań szwedzkiego mężczyzny” Hampusa Lindera. Odbędą się spotkania z ich twórcami.

Dwa Brzegi i bogaty program muzyczny: Mazolewski, Dorociński, Jakubik, Pablopavo

1 sierpnia festiwalowy program otworzy projekt „Witkacy. Kompozycje astronomiczne” autorstwa Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. To wydarzenie balansujące między koncertem, performansem i spektaklem, w którym filozoficzne, wizjonerskie i zaskakująco aktualne teksty Stanisława Ignacego Witkiewicza spotykają się z autorską muzyką Mazolewskiego oraz ekspresyjnymi interpretacjami Dorocińskiego przygotowanymi we współpracy z Agnieszką Wolny-Hamkało.

1 sierpnia festiwalowy program otworzy projekt „Witkacy. Kompozycje astronomiczne” autorstwa Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego Foto: Mat. Pras.

2 sierpnia na scenie pojawi się Arek Jakubik z projektem „Romeo i Julia żyją”. 3 sierpnia publiczność usłyszy zespół Hańba! z projektem „10:10. Piosenki Warszawskiej Jesieni”. To cykl utworów do tekstów Grzegorza Uzdańskiego, przygotowany z okazji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. 5 sierpnia na festiwalowej scenie wystąpią Pablopavo i Ludziki. 6 sierpnia publiczność usłyszy projekt Antoniego Komasy-Łazarkiewicza i Mary Komasy – „Muzyka filmowa/Sister”. Program połączy kompozycje filmowe autorstwa artystycznego małżeństwa z utworami z solowego albumu Mary Komasy „Sister”, tworząc nastrojową opowieść o spotkaniu muzyki filmowej i autorskiej.

7 sierpnia Kazimierski Rynek zamieni się w roztańczone San Remo za sprawą potańcówki i koncertu Orzechy Włoskie (wydarzenie niebiletowane). Na scenie wystąpią Zuzanna Wrońska – kompozytorka i współautorka muzyki do filmów Agnieszki Smoczyńskiej, Sebastian Pikula oraz Wojtek Sobura. Trio w brawurowy sposób interpretuje największe włoskie przeboje po polsku.

Wyjątkowo prezentuje się w tym roku sekcja „Muzyka – moja miłość” poświęcona legendom światowej sceny muzycznej i niezwykłym muzycznym historiom.

Widzowie zobaczą „Billy Idol Should Be Dead” Jonasa Åkerlunda, portret jednego z najbardziej charyzmatycznych buntowników w historii rocka, opowiadający o jego drodze od londyńskiej sceny punkowej po status światowej gwiazdy. Dokument „Paul McCartney: Poszukiwanie zaginionego basu” wprowadzi w kulisy fascynującego śledztwa dotyczącego zaginionego instrumentu Beatlesa.

Początki muzyki hipisowskiej przypomni „Monterey Pop” D.A. Pennebakera o legendarnym festiwalu z występami Jimiego Hendriksa, Janis Joplin, Otisa Reddinga i Raviego Shankara. „Broken English” Jane Pollard i Iaina Forsytha to z kolei niekonwencjonalny, wielowymiarowy portret Marianne Faithfull – artystki, która przez sześć dekad konsekwentnie wymykała się wszelkim schematom.

W Międzynarodowym Konkursie Filmów Krótkometrażowych widzowie będą mogli zobaczyć 29 filmów – od fabuł, przez dokumenty, po animacje. Laureatów wyłoni trzyosobowe jury: Olga Chajdas, Sebastian Stankiewicz i Kordian Kądziela.

„Rzeczpospolita” jest patronem festiwalu.