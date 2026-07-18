Najbardziej jaskrawym przykładem opisanym przez WP jest Tomasz Zbróg, polityk dawnej Suwerennej Polski, dziś szeregowy członek PiS. W Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego stanowisko dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych w ogóle wcześniej nie istniało. Utworzono je w sierpniu 2024 r., a Zbróg objął je bez konkursu, w drodze powołania.

Organem prowadzącym pogotowie jest rządzony przez PiS Urząd Marszałkowski. – Jak ktoś szuka pracy, to rozpytuje, gdzie ewentualnie można znaleźć pracę i tak to poszło – powiedział Zbróg portalowi. Posada pojawiła się wkrótce po jego politycznych porażkach. Wcześniej, na mocy ustaleń między PiS a Suwerenną Polską, miał wejść do zarządu powiatu kieleckiego, ale przepadł w tajnym głosowaniu, w którym decyzji władz partyjnych nie poparli nawet radni PiS.

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Wcześniej Zbróg przez osiem lat kierował kieleckim oddziałem Totalizatora Sportowego i zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. 

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Podobnych życiorysów WP opisuje więcej. Michał Bucki z PSL po przegranej walce o fotel wójta Kazimierzy Wielkiej – tuż przed wyborami wsparł partię wpłatami na ponad 10 tys. zł – po niespełna trzech miesiącach został dyrektorem tamtejszego SPZOZ. Działacz PiS Grzegorz Piwko, dwukrotny kandydat do rady powiatu, od pięciu lat kieruje Szpitalem Powiatowym w Chmielniku.

Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy jest Piotr Kiełbowski, szwagier byłego senatora Jacka Włosowicza, a jego zastępczynią – Kinga Bierońska, członkini PiS i kandydatka tej partii do Sejmu w 2023 r. Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym kieruje z kolei Marcin Martyniak, były wiceminister zdrowia w rządzie PiS, nazywany jednym z „harcerzy” Mateusza Morawieckiego w regionie.

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Powiązania obejmują też marszałkowskie Uzdrowisko Busko-Zdrój, którym kieruje Elżbieta Śreniawska, w 2018 r. liderka listy PiS do sejmiku, a stanowiska ekonomiczne i miejsce w radzie nadzorczej zajmują tam kolejne osoby związane z partią lub wpłacające na jej fundusz. WP zaznacza jednak, że nie wszystkie posady obsadzone są z klucza politycznego. Np. Stanisław Góźdź, wieloletni dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, choć również jest obecny w polityce samorządowej, przede wszystkim jest cenionym lekarzem i menedżerem.