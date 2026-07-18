Rzeczpospolita

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Ołomuniec. W miejscu, które obraca mózg

Ktoś kogoś okrada! Ale dlaczego ludzie nie reagują? Może to jakaś reklama? Dopiero po chwili dochodzi do mnie, że widzę instalację artystyczną. W Ołomuńcu uświadomiłam sobie, jak bardzo odwykliśmy od obecności sztuki w codziennej przestrzeni.

Publikacja: 18.07.2026 08:00

Zbiornik górny elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně w kompleksie Kouty nad Desnou (godzinę dr

Zbiornik górny elektrowni szczytowo-pompowej Dlouhé Stráně w kompleksie Kouty nad Desnou (godzinę drogi od Ołomuńca), położony na szczycie góry i otoczony leśnym krajobrazem Sudetów

Foto: PannaLia/Shutterstock

Daria Chibner

Każdemu chyba zdarzyło się mieć ochotę, by znaleźć się „zupełnie gdzie indziej”. Poznać nieznane rejony, doświadczyć egzotyki, ruszyć w nieznane ostępy. Pora więc chyba wsiadać w samolot i lecieć na drugi koniec Europy lub na odległą, tropikalną wyspę, prawda? Otóż niekoniecznie. Wystarczy krótka podróż z Polski, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie weekend nabiera nowych barw – nie ma pośpiechu, za to pojawia się przeświadczenie, że każdy spacer, każdy posiłek i każda wycieczka składają się na spójną, intrygującą przygodę. Nawet jeśli ktoś czuje, że „był już wszędzie i oglądał wszystko”, to stykając się z tym miejscem, dojdzie do wniosku, że „takie rzeczy” mało które ludzkie oko widziało.

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