Jaki był ostatni festiwal w Cannes? Przede wszystkim ciekawy. W czasach niepewności wróciły filmy o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Dyskusje o polityce. Opowieści o ludziach wciągniętych w tryby historii. Nie pamiętam też festiwalu, na którym tak znaczącą rolę odegrałyby filmy z naszej części Europy.

Zabrakło natomiast w Cannes Amerykanów. Organizatorzy nie kryli rozczarowania i zapewniali, że będą walczyli o ich powrót. Bo Amerykanie to wielkie widowiska i nieprzebrane tłumy pod Pałacem Festiwalowym. Ale ich brak dla widzów kochających dobre kino miał jednak swój urok. Pozwalał znacznie bardziej skupić się na samej sztuce filmowej.