Grający tytułowego bohatera „Odysei” Matt Damon dowodzi swoją wyprawą z pokładu okrętu zbudowanego i zwodowanego w 2012 r. w Haugesund w zachodniej Norwegii. Żaglowiec nie jest kopią konkretnego znaleziska archeologicznego, lecz rekonstrukcją dużych jednostek opisywanych w nordyckich sagach, opartą również na odkryciach archeologicznych i tradycjach norweskiego szkutnictwa.

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„Odyseja” Christophera Nolana: Odyseusz podróżuje repliką statku wikingów

„Draken” (pol. smok) ma 35 metrów długości i 8 metrów szerokości. Jego maszt wznosi się na wysokość 24 metrów, a powierzchnia kwadratowego żagla wynosi 260 metrów kwadratowych. Statek ma 25 par wioseł, przy których może pracować 100 członków załogi. Jego budowę sfinansował Sigur Aase.

– Zbudowaliśmy go, by sprawdzić, do czego rzeczywiście zdolne były wielkie statki wikińskie. Nie jest rekonstrukcją muzealną ani filmową dekoracją, lecz prawdziwym statkiem pełnomorskim – podkreślił Aase w rozmowie z Radio Haugen.

W 2016 r. żaglowiec wyruszył z Haugesund w swoją własną wikińską odyseję. Śladami Leifa Erikssona przepłynął przez Szetlandy, Wyspy Owcze, Islandię i Grenlandię do Nowej Fundlandii, a następnie odwiedził porty w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Podobną trasę pod koniec X wieku pokonali norwescy wikingowie, którzy jako pierwsi Europejczycy dotarli do dzisiejszej Ameryki Północnej.

Filmowy okręt Odyseusza nosi imię Haralda Pięknowłosego, pierwszego króla Norwegii

Do udziału w filmie wynajęto nie tylko statek, lecz także jego międzynarodową załogę. Marynarze pracowali podczas realizowanych wiosną 2025 r. zdjęć w Grecji i we Włoszech. Umowy z producentami „Odysei” zabraniają im ujawniać szczegółów ich zaangażowania w film.

– Możliwe, że mnie zobaczycie. Statek został wynajęty razem z załogą. Ja znalazłem się tam w pakiecie – powiedział dziennikowi „Stavanger Aftenblad” 76-letni Kristian Marton Velle, dowódca załogi i uczestnik wyprawy atlantyckiej z 2016 r..

Haugesund leży w regionie uważanym za kolebkę norweskiej państwowości. Okolice miasta były ośrodkiem władzy Haralda Pięknowłosego, który według tradycji zjednoczył Norwegię w IX wieku i został jej pierwszym królem. Jego imię nosi zarówno filmowy okręt Odyseusza, jak i górujący nad Haugesund pomnik zjednoczenia kraju.

„Odyseja” Christophera Nolana wchodzi do kin

„Odyseja” Christophera Nolana jest ekranizacją eposu Homera o pełnej niebezpieczeństw podróży Odyseusza do domu. W tytułową rolę wcielił się Matt Damon, a w obsadzie znaleźli się również Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron i Lupita Nyong’o. Film wchodzi do kin w piątek 17 lipca.