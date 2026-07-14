Lista muzycznych współpracowników Wajdy jest bogata i różnorodna. Szczególnie darzył uznaniem Wojciecha Kilara. Razem stworzyli sześć filmów, co stanowi zaledwie część dorobku Andrzeja Wajdy, ale już sam polonez z „Pana Tadeusza” wystarczyłby, by przejść do historii muzyki i filmu.

Na liście kompozytorów Andrzeja Wajdy są więc m.in.. znakomity pianista jazzowy Krzysztof Komeda, twórca popularnych przebojów i pionier muzyki elektronicznej w Polsce Andrzej Korzyński, a także jeden z największych naszych twórców, Krzysztof Penderecki. Każdy pojawiał się we właściwym czasie i przy właściwym temacie.