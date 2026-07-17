Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo centralna Europa, a także krańce wschodnie kontynentu są w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych, pozostały obszar Europy jest pod wpływem wyżów. Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny oraz linia zbieżności. Pod wieczór na zachodzie kraju zacznie oddziaływać front chłodny. Napływa ciepła i wilgotna, polarna morska masa powietrza.

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Ostrzeżenia IMGW. Alerty prawie w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia I oraz II stopnia przed burzami, a także I i II stopnia przed upałami dla wszystkich województw w Polsce.

Alerty I stopnia przed burzami obejmą województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, południowy kraniec podlaskiego, zachodnią połowę warmińsko-mazurskiego oraz północną część woj. mazowieckiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić także grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku od godz. 22.00 do soboty do godz. 10.00.

Natomiast ostrzeżenia II stopnia przed tym samym zjawiskiem obejmą województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, południowo-zachodnią część mazowieckiego, wschodnią część świętokrzyskiego, północny kraniec podkarpackiego, zachodnią część lubelskiego oraz zachodni kraniec woj. małopolskiego. Podczas obowiązywania alertu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy będzie także grad. Alerty będą obowiązywać od piątku od godz. 17.00 do soboty do godz. 6.00.

IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed upałami na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego, a także w części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 32 st. C. Alerty będą obowiązywały od piątku od godz. 12.00 do 20.00.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałami obejmą zachodnią część województwa zachodniopomorskiego, łódzkiego, południowo-zachodnią część mazowieckiego, woj. lubuskie, wielkopolskie oraz kraniec woj. lubelskiego. Temperatura w piątek wyniesie od 30 st. C do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy z piątku na sobotę od 16 st. C do 19 st. C. Alerty będą obowiązywały od piątku od godz. 13.00 do godz. 20.00.

Pogoda w piątek 17 lipca. Upał do 33 stopni i burze

W piątek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz od 20 mm do 40 mm, na zachodzie miejscami do 50 mm. Temperatura maksymalna od 28 st. C do 33 st. C, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, od 23 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach wschodnich początkowo możliwe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów i burz jedynie na krańcach wschodnich kraju. Prognozowana suma opadów podczas trwania zjawisk burzowych przeważnie około 30 mm, miejscami 40 mm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 16 st. C do 19 st. C, w rejonach podgórskich i miejscami na północy 14 st. C, 15 st. C; na Podkarpaciu lokalnie około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, podczas burz w porywach do 90 km/h, możliwe porywy 100 km/h, z kierunków południowych. Na północnym zachodzie wiatr stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Prognoza na weekend 18 i 19 lipca. Temperatura spadnie

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, na północy, wschodzie i miejscami na południu kraju burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych od 20 mm do 30 mm, na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 21 st. C nad morzem, od 23 do 26 st. C w centrum oraz do 29 st. C na wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny i silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie okresami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy i południowym wschodzie kraju. Na południu i wschodzie miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie, nad morzem chłodniej, około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków zachodnich, na Podkarpaciu i Małopolsce zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.