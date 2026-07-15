Jak informuje IMiGW, nad Europą nadal dominuje obszar podwyższonego ciśnienia, jedynie na krańcach wschodnich oraz zachodzie kontynentu zaznacza się wpływ płytkich niżów. Polska jest w zasięgu słabego klina wyżu znad Morza Norweskiego. Pozostajemy w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

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Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty dla połowy kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem. Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz części lubelskiego i mazowieckiego. Będą obowiązywać w środę od rana do późnych godzin nocnych. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla województw dolnośląskiego, opolskiego oraz części wielkopolskiego i łódzkiego. Obowiązują w środę od rana do godzin wieczornych. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy jest także grad.

Prognoza na środę 15 lipca. Do 29 stopni na wschodzie Polski

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, jedynie miejscami rano na południowym wschodzie, a po południu na północy kraju zachmurzenie małe. Na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz od 20 mm do 35 mm; miejscami jednak opady będą intensywne, a lokalne sumy w centrum i na południowym wschodzie kraju mogą wynieść od 60 mm do około 75 mm. Temperatura maksymalna od 24 st.C do 27 st.C, na wschodzie do 29 st.C; chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, około 21 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie z kierunków zmieniających się, na pozostałym obszarze przeważnie północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do około 70 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

W nocy na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W centrum i na południu przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy słabnące i na przeważającym obszarze zanikające; początkowo także burze i grad. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 20 mm, lokalnie na południowym wschodzie do 30 mm. Na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 15 st.C do 18 st.C, chłodniej na Kaszubach i Podhalu około 12 st.C. Wiatr słaby, na ogół północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na północy kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz na zachodzie, w centrum i na południu kraju wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Temperatura maksymalna od 25 st.C do 30 st.C, chłodniej na wybrzeżu około 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny, na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km/h.

W piątek gorące powietrze zaleje niemal całą Polskę. Temperatury będą przekraczać 30 stopni prawie w całym kraju.