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W internecie zaczęły krążyć nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu wydarzeń poprzedzających wulgarny i ksenofobiczny atak 54-letniego mężczyzny na nastolatkę z Ukrainy w autobusie komunikacji miejskiej. Według rozpowszechnianych wpisów dziewczęta miały wcześniej obrażać mężczyznę, pluć na niego i prowokować go swoim zachowaniem. Takiej wersji stanowczo zaprzecza jednak prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.
– Nie potwierdzam żadnej z wersji mówiących o wyzwiskach, opluwaniu czy zaczepianiu kierowcy. Dziewczyny nie zakłócały porządku w autobusie – powiedział Onetowi prezes MZK Hubert Maślanka.
Do incydentu doszło podczas niedzielnego kursu autobusu linii nr 8. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać grupę pasażerów, wśród których znajdowały się nastolatki z Ukrainy oraz agresywnie zachowujący się 54-latek.
– Gówniary wyrosły na naszych pieniądzach. Zaraz się to skończy. Będziecie wyp******** tam na swoją Ukrainę – krzyczał mężczyzna.
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– Po co pan tak mówi do mnie? – zapytała jedna z dziewczynek.
– Ja wiem, gdzie ty mieszkasz! Znam cię, k****! – odpowiedział agresor.
Jak donosi Onet, od poniedziałkowego wieczoru w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się niezweryfikowane relacje, przedstawiające zupełnie inny przebieg wydarzeń. Autorzy wpisów twierdzili, że dotarli do świadków lub powoływali się na lokalnych dziennikarzy.
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Jednym z najczęściej udostępnianych wpisów, który później zniknął z Facebooka, był post autorstwa Teresy K. Kobieta twierdziła, że dziewczęta miały pluć na mężczyznę, wyzywać go, a jedna z nich składać mu niestosowne propozycje. Według tej relacji 54-latek miał jedynie zwrócić nastolatkom uwagę na ich zachowanie, a jego późniejsza reakcja miała być konsekwencją ich prowokacji.
Prezes MZK podkreśla jednak, że zapis monitoringu nie potwierdza żadnej z takich wersji wydarzeń.
Jak relacjonuje, jedna z nastolatek przez pewien czas trzymała nogi oparte na siedzeniu znajdującym się przed nią. W autobusie tego typu siedzenie jest umieszczone niżej, dlatego nie doszło ani do jego zniszczenia, ani do zabrudzenia.
– Było to zwyczajne zachowanie nastolatek. Dziewczyny siedziały jedna za drugą, korzystały z telefonów i nie zakłócały porządku w pojeździe. Jedyną niestandardową sytuacją było oparcie nóg o siedzenie, ale nie w sposób, który mógłby prowadzić do zabrudzenia autobusu – wyjaśnił Hubert Maślanka.
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Jak dodał, po pewnym czasie pracownik MZK zwrócił dziewczętom uwagę. Reakcja była natychmiastowa – nastolatki zdjęły nogi z siedzenia.
– Absolutnie nie potwierdzam informacji rozpowszechnianych w internecie, jakoby doszło tam do wyzwisk, pyskówek czy opluwania. Po zwróceniu uwagi mężczyzna przeszedł do środkowej części autobusu i przez dłuższy czas nie odzywał się ani nie podejmował żadnej interakcji – podkreślił prezes MZK.
Po około minucie ciszy sytuacja niespodziewanie eskalowała.
– Zupełnie bez wyraźnego powodu mężczyzna zaczął obrażać nastolatki. Następnie doszło do sekwencji wydarzeń, którą wszyscy znają już z nagrań opublikowanych w internecie. Z punktu widzenia naszej spółki jego zachowanie było całkowicie nieuzasadnione i rażąco nieproporcjonalne do sytuacji. Nawet gdyby chodziło wyłącznie o zwrócenie uwagi na brak kultury osobistej młodzieży, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Tymczasem pojawiły się wątki ksenofobiczne, które były całkowicie irracjonalne. Co istotne, między zwróceniem uwagi a wybuchem agresji upłynęła około minuta, podczas której nie dochodziło do żadnych rozmów ani kontaktu między tymi osobami – zaznaczył.
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Monitoring zamontowany w autobusie rejestruje wyłącznie obraz, bez dźwięku. Zabezpieczony materiał został przekazany śledczym i jest analizowany przez policję oraz prokuraturę.
– Zapis z monitoringu stanowi materiał dowodowy. O jego ewentualnym upublicznieniu może zdecydować wyłącznie sąd. Na obecnym etapie postępowania nie komentuję treści nagrania – powiedział st. sierż. Kamil Kumorek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Moś-Brachowska powiedziała, że mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu karnego, czyli znieważenia z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy, w tym dwóch małoletnich, i naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.
Prokurator wyjaśniła, że osoba dorosła, która jest poszkodowana w sprawie, nie ma związku z dziewczynkami.
Moś-Brachowska poinformowała, że śledczy zastosowali wobec podejrzanego dozór policji. Nie może się też kontaktować z pokrzywdzonymi.
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– Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na wstępny charakter postępowania i przede wszystkim dobro pokrzywdzonych, nie informujemy o treści tych wyjaśnień – powiedziała rzecznik.
Śledczy przesłuchali we wtorek także obie jedenastolatki.
– Przedstawiły przebieg zdarzenia. Jedno, co mogę powiedzieć, to że wykluczone jest tutaj działanie prowokujące czy wulgarne z ich strony – oznajmiła.
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