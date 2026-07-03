W czwartek do Kancelarii Prezydenta wpłynęło niepokojące połączenie telefoniczne. Anonimowa osoba sformułowała w trakcie rozmowy bezpośrednie groźby wymierzone w Karola Nawrockiego. W zgłoszeniu pojawił się wątek dotyczący rzekomego zamachu bombowego, którego celem miała stać się głowa państwa – wynika z nieoficjalnych informacji Radia ZET.

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Groził prezydentowi Polski. Został zatrzymany

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta niezwłocznie przekazali informację o zaistniałym incydencie do Służby Ochrony Państwa (SOP), która z kolei powiadomiła policję. Dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy tożsamość dzwoniącego została ustalona w ciągu zaledwie kilku godzin.

Sprawcą okazał się 77-letni mężczyzna. Służby namierzyły i zatrzymały podejrzanego kilka godzin po wykonaniu przez niego połączenia.