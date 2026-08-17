Pomysł wspólnego startu Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy regularnie powraca w dyskusjach dotyczących przyszłych wyborów. Podobny wariant był rozważany przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Ostatecznie partie obecnej koalicji wystartowały osobno. KO zdobyła wówczas 30,7 proc. głosów, Trzecia Droga, tworzona przez PSL i Polskę 2050, uzyskała 14,4 proc., a Lewica – 8,61 proc.

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Według informacji mediów podczas ubiegłotygodniowego spotkania liderów koalicji premier Donald Tusk miał opowiadać się za wspólnym startem całego obozu rządzącego. Szef rządu miał przekonywać Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego, że przy obecnym układzie politycznym jedna lista może być najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla koalicji chcącej utrzymać władzę.

Polacy podzieleni

UCE Research zapytał respondentów, czy poparliby taką wspólną listę. W badaniu przedstawiono pytanie: „Gdyby partie tworzące obecną koalicję rządzącą wystawiły w najbliższych wyborach parlamentarnych wspólną listę, czy zagłosował(a)by Pan(i) na tę listę?”.

Na odpowiedź „raczej tak” wskazało 21 proc. badanych, a 17,8 proc. wybrało wariant „zdecydowanie tak”. Łącznie daje to 38,8 proc. potencjalnych wyborców wspólnej listy.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 37,2 proc. respondentów. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 24,9 proc. ankietowanych, natomiast 12,3 proc. stwierdziło, że „raczej nie” oddałoby głosu na wspólną listę.

16,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Kolejne 7,6 proc. zadeklarowało, że w ogóle nie zamierza uczestniczyć w wyborach.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14–16.08.2026 r. metodą CAWI, polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.