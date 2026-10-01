Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wideo, w którym skrytykował Karola Nawrockiego. Jak ocenił szef rządu, prezydent prowadzi „niszczycielską strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe”.

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„Oto prawdziwy cel weta”. Tusk ostrzega przed metodą „im gorzej, tym lepiej”

– Mówię o sprawie, która często jest zbywana banalnym: „wetomat”, „prezydent Karol weto Nawrocki”. Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, niektórzy uważają to za jakiś błąd czy głupotę, a ja nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z przemyślaną strategią postępowania i ta strategia ma kilka celów i źródeł. Wszystkie są bardzo niepokojące – powiedział Donald Tusk w wideo opublikowanym w serwisie X.

Jak stwierdził premier, chodzi o strategię „im gorzej, tym lepiej”. – Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce, w polskich domach to większe kłopoty dla rządu i dlatego nie waha się używać tego prezydenckiego przywileju w sposób absolutnie bezprecedensowy – zaznaczył polityk.

Premier tłumaczył, że używa słowa „strategia”, gdyż nie chodzi o jedno czy dwa weta, lecz o – jak wskazał– „metodę przemyślaną i konsekwentnie stosowaną, metodę blokowania za wszelką cenę wszystkich zmian, które wymagają zmiany prawa”.

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Zarzut próby przejęcia władzy. Padły ostre słowa o haśle prezydenta

Donald Tusk stwierdził także, że „ci, którzy pisali Konstytucję, zakładali, że prezydent będzie sięgał po weto tylko w wyjątkowych okolicznościach”. – Mając na uwadze np. bezpieczeństwo państwa. I tak do niedawna było – dodał.

Jak zauważył szef rządu, Karol Nawrocki w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury zawetował 45 ustaw. – Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat użył weta 35 razy – mówił. – Inni prezydenci dobrze rozumieli Konstytucję – zaznaczył. Dodał także, że m.in. Andrzej Duda skorzystał z tego przywileju 19 razy w ciągu dekady.

Zdaniem premiera „to pokazuje, że wetowanie ustaw to strategia szkodzenia podstawowym interesom państwa”. - Byle zaszkodzić rządowi i budować pozycję prezydenta w niezgodzie z tym, co mówi Konstytucja - stwierdził. - Stosowanie tego weta to jest próba uzyskania władzy, która nie przynależy prezydentowi zgodnie z Konstytucją i skoro prezydent nie może sprawować władzy, bo Konstytucja daje władze rządowi, to prezydent postanowił tak sprawować władzę, by wszyscy tę jego aspirację dość boleśnie - dodał Donald Tusk. — Prezydent Nawrocki używał hasła „po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”. Ja nie mam żadnych wątpliwości po tym roku, że to hasło naprawdę powinno brzmieć „po pierwsze szkodzić Polsce, po drugie służyć interesom innych państw. Albo interesom gospodarczym. Na pewno nie polskim” - zaznaczył.

- Dlaczego formułuję te opinie w sposób tak twardy i jednoznaczny? Bo zauważyliśmy pozytywną aktywność prezydenta Nawrockiego, kiedy chodzi o interesy jakiejś czy konkretnej firmy, czy konkretnej branży. I wtedy prezydent Nawrocki się ożywia - stwierdził szef rządu. - Tak pozytywnie. Ostatnio nawet ruszył z pomysłem, żeby w Polsce – podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – każdy mógł kupić broń. Ja nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to przyniosłoby konsekwencje. Ale zastanawia mnie, dlaczego prezydent jest gotów blokować tak dużo ustaw, w tym ustaw, które miały zagwarantować, myśmy znaleźli na szczęście sposób, jak to ominąć, ale jego intencją było zablokować 180 mld zł na armię i na przemysł zbrojeniowy - zaznaczył.