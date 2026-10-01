Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował w środę, 30 września, do marszałka i wicemarszałków Sejmu pismo „dotyczące konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej na 2027 rok środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TK”. Przekazał im także projekt planu dochodów i wydatków TK na 2027 r. i poprosił o przekazanie swojego pisma wraz z tym planem wszystkim posłom.

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W adresowanym do marszałka Sejmu piśmie Święczkowski stwierdził, że robi to „działając w stanie wyższej konieczności”, w związku z nieuwzględnieniem przez rząd w projekcie przyszłorocznego budżetu części dotyczącej TK.

Z informacji PAP ze źródeł w Kancelarii Sejmu wynika, że w odpowiedzi wysłanej do Bogdana Święczkowskiego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK, uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego należy do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Marszałek Sejmu przypomniał, że minister finansów włącza do projektu budżetu państwa projekt dochodów i wydatków Trybunału uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne. Czarzasty napisał, że szef MF nie otrzymał „aktu planistycznego podlegającego włączeniu do projektu ustawy budżetowej”, ponieważ Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK nie uchwaliło takiego projektu dochodów i wydatków Trybunału.

Zgodnie z informacjami PAP, marszałek Sejmu zaznaczył też, że jest zobligowany do działania na podstawie i w granicach prawa, a także podkreślił, że wyłączność inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej przysługuje Radzie Ministrów.

Pismo zaadresowane jest – jak wynika z informacji PAP – do „Bogdana Święczkowskiego, TK” i ma to wynikać z uchwały Sejmu ws. TK podjętej 13 marca br.

W uchwale tej napisano m.in., że „powołanie obecnego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego na to stanowisko obarczone jest tymi samymi wadami prawnymi, co wybór (poprzedniej prezes TK) Julii Przyłębskiej, w szczególności udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego na skutek rażącego naruszenia podstawowych norm dotyczących wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na miejsca już uprzednio obsadzone”.

Projekt ustawy budżetowej na 2027 rok bez dochodów i wydatków TK

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Gospodarki jeszcze na etapie prac nad tym projektem informowali, że nie zostały w nim ujęte dochody i wydatki TK. Stało się tak, gdyż – jak wytłumaczył resort – do ministra finansów przekazana została informacja, która nie została ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, czego wymagają przepisy.

Święczkowski wskazywał zaś, że dwukrotnie zwoływał posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w celu uchwalenia budżetu, ale – jak napisał w środowym piśmie – „na skutek obstrukcji dwójki sędziów TK” nie udało się zebrać kworum koniecznego do zatwierdzenia planu budżetu w drodze uchwały.

Zgromadzenia Ogólne Sędziów Trybunału były wyznaczone na 24 czerwca i 14 lipca. Na początku września Święczkowski wskazywał, że jedno z tych posiedzeń zostało „zakłócone przez dwie osoby, które nie zostały zaproszone, a wtargnęły na teren Zgromadzenia Ogólnego”. Drugie zaś – jak mówił – nie odbyło się wobec zachowania sędziego Dariusza Szostka i sędzi Magdaleny Bentkowskiej, którzy opuścili Zgromadzenie Ogólne, zrywając tym samym kworum.

Sędzia Szostek powiedział 14 lipca, że on i sędzia Bentkowska opuścili Zgromadzenie Ogólne, gdyż jako sędziowie TK bardzo poważnie traktują konstytucję, Trybunał i polskie prawo. Podkreślił wówczas, że aby Zgromadzenie Ogólne TK mogło prawidłowo i zgodnie z prawem podejmować jakiekolwiek decyzje, musi być obsadzone w sposób prawidłowy, czyli do udziału w nim muszą zostać dopuszczeni wszyscy sędziowie.

Czworo z sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK nie zostało dopuszczonych do orzekania. Nie zostali oni zaproszeni przez prezydenta do złożenia ślubowania, złożyli je podczas uroczystości w Sejmie, używając formuły „wobec prezydenta”, ale nie zostało to uznane m.in. przez prezesa Święczkowskiego. Nie ma też jeszcze decyzji prezydenta w kwestii ślubowania Macieja Berka wybranego niedawno przez Sejm na sędziego TK.

Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, projekt dochodów i wydatków przygotowuje dyrektor Kancelarii Trybunału i przedstawia go prezesowi TK. Uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału jest zaś kompetencją Zgromadzenia Ogólne Sędziów TK; projekt dochodów i wydatków Trybunału minister finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa.

TK informował, że przekazał resortowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK 30 lipca br. 2 września Święczkowski ponownie przekazał ten plan (wraz z autopoprawką) ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. Podkreślił, że robi to, mając na uwadze konieczność wykonania obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych. W tym roku budżet TK był określony na około 67,4 mln zł.