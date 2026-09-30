W komunikacie opublikowanym w środę na stronie TK poinformowano, że Bogdan Święczkowski skierował do marszałka i wicemarszałków Sejmu pismo "dotyczące konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej na 2027 r. środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TK". W załączonym do komunikatu piśmie, adresowanym do marszałka Czarzastego, Święczkowski podkreślił, że "działając w stanie wyższej konieczności" skierował do niego oraz wszystkich wicemarszałków Sejmu "projekt planu finansowego TK na przyszły rok celem jego procedowania przez Sejm RP podczas prac nad ustawą budżetową".

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Przypomnijmy, że 30 lipca Trybunał Konstytucyjny przekazał ministrowi finansów zatwierdzony przez prezesa Bogdana Święczkowskiego (a przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK) pierwszy projekt dochodów i wydatków tej instytucji na 2027 r. Minister Andrzej Domański nie uwzględnił jednak tego dokumentu. Powód? Projekt budżetu TK powinien zostać przyjęty uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes TK przekazał marszałkowi i wicemarszałkom Sejmu projekt budżetu Trybunału na 2027 r.

W swoim piśmie Święczkowski zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny przekazał przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK i zatwierdzony przez prezesa Trybunału projekt dochodów i wydatków wraz z autopoprawką na 2027 r. zgodnie z terminem wskazanym w rozporządzeniu ministra finansów. Dodał, że pomimo dwukrotnego poddania przez niego projektu pod obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na skutek obstrukcji dwojga sędziów TK nie udało się zebrać kworum koniecznego do jego zatwierdzenia w drodze uchwały.

Prezes TK ocenił, że przepis ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który mówi o tym, że do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK należy uchwalanie projektu dochodów i wydatków Trybunału, "dotyczy wewnętrznej procedury funkcjonowania organu konstytucyjnego". Dodał, że "przepisy nie wskazują terminu podjęcia uchwały" w tej sprawie.

Święczkowski zwrócił też uwagę, że rekomendacje w zakresie zawarcia w przyszłorocznym budżecie państwa źródła finansowania dla TK wyraziły Rada Fiskalna oraz – w toku posiedzenia plenarnego – Rada Dialogu Społecznego.

„Powyżej opisane okoliczności powodują konieczność bezpośredniego przekazania parlamentowi projektu planu finansowego TK na przyszły rok” – zaznaczył Święczkowski. Jego zdaniem jest to obecnie „jedyne rozwiązanie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie obowiązków ciążących na parlamencie w zakresie zapewnienia finansowania konstytucyjnemu organowi państwa”. Jak dodał, „na tym etapie wyłącznie bezpośrednie działanie ustawodawcy może zapewnić Trybunałowi finansowanie umożliwiające jego bieżące funkcjonowanie, a także w szczególności wypłatę wynagrodzeń pracownikom oraz świadczeń przysługujących 37 sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i 6 uposażonym rodzinom zmarłych sędziów”.