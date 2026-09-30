Zuzanna Dąbrowska: Referendum w sprawie podświetlania Pałacu Kultury na różowo

Nieudana akcja zbierania podpisów pod inicjatywą referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy zapewniła Warszawiakom i Warszawiankom parę miesięcy spokoju przed tym, co się rozpęta przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Co zaskakujące, to wcale nie stołeczna Koalicja Obywatelska może sobie przypisać zasługi.

