Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Zuzanna Dąbrowska: Referendum w sprawie podświetlania Pałacu Kultury na różowo

Nieudana akcja zbierania podpisów pod inicjatywą referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy zapewniła Warszawiakom i Warszawiankom parę miesięcy spokoju przed tym, co się rozpęta przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Co zaskakujące, to wcale nie stołeczna Koalicja Obywatelska może sobie przypisać zasługi.

Publikacja: 30.09.2026 18:12

Podświetlony na różowo Pałac Kultury i Nauki

Podświetlony na różowo Pałac Kultury i Nauki

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Zuzanna Dąbrowska

Początek września. Warszawska Patelnia, czyli placyk łączący stację Metro Centrum z przejściem podziemnym pod Rondem Dmowskiego. Sznurowadła, przywiędłe kwiaty i często – polityka.

Czy to dziwne, że PiS się nie zaangażował w odwołanie Trzaskowskiego?

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama